Лише природа і тиша: в Швейцарії є готель, відрізаний від світу 12 годин на добу (фото)

До готелю можна дістатися лише залізницею або пішки. Ці краї називають місцями для медитації, де туристи відпочивають, а їхній розум "сповільнюється".

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У Швейцарії в регіоні Юнгфрау в межах засніжених Бернських Альп розташовані 3 села: Мюррен, Венген і Кляйне Шайдегг, куди не їздить автомобільний транспорт, а можна потрапити лише на гірськолижному підйомнику, по канатній дорозі чи потягом. Для туристів там працює готель Але Альп Грюм, куди можна дістатися лише з 8 ранку до 20-ї. Про це пише видання ВВС.

"На щастя, тут немає доріг. Є лише природа. Світанок. Захід. Тиша. Більше нічого", — розповідає Прімо Семадені, 57-річний менеджер готелю Альп Грюм.

Ці краї називають місцями для медитації, де туристи відпочивають, а їхній розум "сповільнюється".

До готелю можна дістатися лише залізницею або пішки. Між 20:00 і 08:00 потяги сюди не ходіть, і готель на цей час відрізаний від решти Швейцарії.

Історія залізничного готелю Альп Грюм бере початок з 1906 року, коли компанія Bernina-Bahngesellschaft оприлюднила амбітний план електрифікованого поїзда, що сполучатиме Швейцарію з Італією у горах. Пропонувалося, що ця дорога стане найвищим залізничним перетином в Альпах та відкриє територію для туристів, але також скоротить час у дорозі для торговців, які тоді їздили верхи і витрачали на дорогу 9 годин, щоб дістатися з Самедану і Тірано.

Саме на цьому тлі сонячного липневого дня 1910 року було відкрито лінію Берніна, і Альп Грюм почав своє життя – не як кам’яний готель із 10 кімнатами та залом очікування, як сьогодні, а як дерев’яний будиночок, звідки щоранку начальник станції міг перевіряти лінію.

У 1943 році Ретійська залізниця взяла під свій контроль лінію Берніна.

Альп Грюм — це не звичайний гірський готель. На вході — це кафе-бар, де можна поїсти і випити кави, а далі через бічні двері в їдальні сходи ведуть до спалень, які розташовані над залом очікування залізничного вокзалу. З 10 номерів із ванною кімнатою, простими дерев’яними меблями та теплими тканинами відкривається вид на льодовик, а після настання ночі тут панує надзвичайна тиша. Вартість одномісного номера тут складає 90 швейцарський франків (4300 грн), двомісного — 160 (7643 грн), тримісного — 200 (9554 грн).

Готель працює 10 місяців на рік — він зачиняється у листопаді та не працює місяць після Великодня.

Влітку тут розквітає альпійський сад з мантії, едельвейсу, меліси та м’яти перцевої. Взимку височини ніби замикаються вночі, у змові з зірками. А коли відходить останній на день потяг, настає майже недосяжна тиша.

"Я радий, що відвідав ці краї. Це — подорож до частини Швейцарії, яку мало хто бачить. Є лише природа, тиша і більше нічого", — сказав менеджер готелю Семадені.

Нагадаємо, що у США фанат Гаррі Поттера створив тематичний міні-готель та вразив шанувальників. Airbnb вміщує 10 гостей, тож туди можна вирушити великою компанією. В будинку є чотири спальні, сім ліжок і три ванні кімнати.