Только природа и тишина: в Швейцарии есть отель, отрезанный от мира 12 часов в сутки (фото)

До отеля можно добраться только по железной дороге или пешком. Эти края называют местами для медитации, где туристы отдыхают, а их ум "замедляется".

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В Швейцарии в регионе Юнгфрау в пределах заснеженных Бернских Альп расположены 3 деревни: Мюррен, Венген и Кляйне Шайдегг, куда не ездит автомобильный транспорт, а можно попасть только на горнолыжном подъемнике, по канатной дороге или поездом. Для туристов там работает отель Але Альп Грюм, куда можно добраться только с 8 утра до 20-ти. Об этом пишет издание ВВС.

"К счастью, здесь нет дорог. Есть только природа. Рассвет. Закат. Тишина. Больше ничего", — рассказывает Примо Семадени, 57-летний менеджер отеля Альп Грюм.

Эти края называют местами для медитации, где туристы отдыхают, а их ум "замедляется".

До отеля можно добраться только по железной дороге или пешком. Между 20:00 и 08:00 поезда сюда не ходят, и отель на это время отрезан от остальной Швейцарии.

История железнодорожного отеля Альп Грюм берет начало с 1906 года, когда компания Bernina-Bahngesellschaft обнародовала амбициозный план электрифицированного поезда, соединяющего Швейцарию с Италией в горах. Предлагалось, что эта дорога станет самым высоким железнодорожным пересечением в Альпах и откроет территорию для туристов, но также сократит время в пути для торговцев, которые тогда ездили верхом и тратили на дорогу 9 часов, чтобы добраться из Самедана и Тирано.

Именно на этом фоне солнечного июльского дня 1910 года была открыта линия Бернина, и Альп Грюм начал свою жизнь — не как каменный отель с 10 комнатами и залом ожидания, как сегодня, а как деревянный домик, откуда каждое утро начальник станции мог проверять линию.

В 1943 году Ретийская железная дорога взяла под свой контроль линию Бернина.

Альп Грюм — это не обычный горный отель. На входе — это кафе-бар, где можно поесть и выпить кофе, а дальше через боковую дверь в столовой лестница ведет к спальням, которые расположены над залом ожидания железнодорожного вокзала. Из 10 номеров с ванной комнатой, простой деревянной мебелью и теплыми тканями открывается вид на ледник, а после наступления ночи здесь царит необычайная тишина. Стоимость одноместного номера здесь составляет 90 швейцарский франков (4300 грн), двухместного — 160 (7643 грн), трехместного — 200 (9554 грн).

Отель работает 10 месяцев в году — он закрывается в ноябре и не работает месяц после Пасхи.

Летом здесь расцветает альпийский сад из мантии, эдельвейса, мелиссы и мяты перечной. Зимой возвышенности будто замыкаются ночью, в сговоре со звездами. А когда отходит последний на день поезд, наступает почти недосягаемая тишина.

"Я рад, что посетил эти края. Это — путешествие в часть Швейцарии, которую мало кто видит. Есть только природа, тишина и больше ничего", — сказал менеджер отеля Семадени.

Напомним, что в США фанат Гарри Поттера создал тематический мини-отель и поразил поклонников. Airbnb вмещает 10 гостей, поэтому туда можно отправиться большой компанией. В доме есть четыре спальни, семь кроватей и три ванные комнаты.