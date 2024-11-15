Два украинских села вошли в топ лучших для туризма: в ООН объявили список

Украинские Урич и Ворохта вошли в перечень 55 лучших туристических сел мира. В конкурсе в этом году соревновались 260 сел из 60 стран.

Два украинских села отобрали в перечень 55 лучших туристических сел мира по версии ООН Туризм (UN Tourism). В туристическую сеть "Лучшие туристические села" (The Best Tourism Villages) 2024 года внесли поселок Ворохту Ивано-Франковской области и село Урич, что на Львовщине, сообщили в Государственном агентстве развития туризма Украины (ГАРТ).

Сообщается, что заявки подавали более 260 сел из 60 стран мира. Государственное агентство развития туризма в начале мая подавало на конкурс пять украинских сел: Ворохту, Урич, Зеленый Гай, Квасы и Олыку.

Победителей объявили во время 122-й сессии Исполнительного совета ООН по туризму 15 ноября в Картахене, Колумбия. Планируется, что официальные награды директор по внешним связям UN Tourism Бека Джакели и директор Европейского региона Кордула Вольмутер привезут в Украину 28 ноября на III Национальный туристический саммит во Львове.

"Урич и Ворохта не только получат менторство от UN Tourism и потенциальную финансовую поддержку иностранных доноров, но и привлекут внимание к своим культурным, природным и гастрономическим богатствам как украинских, так и иностранных путешественников", — сказала глава ГАРТ Марьяна Олеськив.

Украинские Урич и Ворохта вошли в перечень 55 лучших туристических сел мира Фото: пресслужба ДАРС

На сайте The Best Tourism Villages относительно Урича отметили, что село расположено среди живописных ландшафтов Львовской области и воплощает богатое культурное наследие страны. Вспомнили также крепость Тустань XIII — XVI веков, которая является уникальным историческим памятником, и национальный природный парк "Сколевские Бескиды", пышные леса которого окружают село. На сайте туристической сети отметили, что Урич находится в этнографическом районе Бойковщины и сохраняет традиционные обычаи, ремесла и диалекты.

Ворохту описывают как живописный горный курорт на высоте 850 метров над уровнем моря, где можно оздоровиться и улучшить самочувствие. В The Best Tourism Villages пишут, что Ворохта — имеет красивые пешеходные тропы, уникальные архитектурные памятники и исторический железнодорожный виадук, а посетить село могут и просто любители природы, и искатели острых ощущений.

Инициативу The Best Tourism Villages в ООН Туризм начали в 2021 году. Сейчас, включая 55 новых населенных пунктов, сеть насчитывает 199 лучших поселков со всего мира.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в Польше построили огромный ледяной лабиринт, который по площади равен 15 теннисным кортам. Кроме самого лабиринта, туристы на территории парка могут посетить санную трассу, минизоопарк и дворец Снежной королевы.

Отметим также, 23 октября был опубликован перечень из 30 лучших стран, городов и локаций для туристов 2025 года по версии экспертов по путешествиям Lonely Planet. В список самых интересных для туризма стран попали Камерун, Казахстан, Армения, Словакия, Литва, Лаос, Фиджи, Вануату, Тринидад и Тобаго и Парагвай.