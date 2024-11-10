Площадью в 15 теннисных кортов: возле Украины нашли огромный ледяной лабиринт (фото, видео)

Площадь польского лабиринта почти 3 тысячи квадратных метров и у туристов есть возможность подняться на высоту в 14 метров, откуда открывается панорамный вид на горы.

Невероятный ледяной лабиринт превышает площадь 15 теннисных кортов. Он полностью состоит из снега и льда, а высота стен достигает двух метров. Об этом говорится в материале Express.

Находится он в соседней с Украиной Польше, в городе Закопане и открылся еще в 2016 году. Практически 9 лет ледяной лабиринт, который назвали Snowlandia, поражает воображение посетителей.

Площадь территории практически 3 тысячи квадратных метров, что сопоставимо с 15 теннисными кортами. Рядом с лабиринтом расположен самый большой трамплин для прыжков в Польше "Велька Крокев" и окружен Татранским национальным парком.

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Польский лабиринт Snowlandia полностью состоит из снега и льда и высота стен достигает двух метров. Сложность передвижения по километровым коридорам привлекает тысячи туристов. По пути туристы также могут любоваться ледяными скульптурами и изображениями рыцарей и кузнецов.

"Посетители попадают в ледяной замок, который состоит из высоких башен и архитектуры в средневековом стиле. С высоты 14 метров открывается панорамный вид на снежные горы для тех, кто сумеет преодолеть лабиринт и добраться до вершины", — говорится в сообщении.

Посетители могут выбрать альтернативный выход с лабиринта, который проходит через специальную ледяную горку. В парке, на территории Snowlandia, дополнительно есть возможность посетить санную трассу, мини-зоопарк и дворец Снежной королевы.

За посещение исключительно лабиринта просят 6,70 фунтов стерлингов (360 гривен), а цена за полный пакет, с посещением всех зон, составляет 15,40 фунтов (825 гривен).

Для семей полный пакет стоит 38,90 фунтов стерлингов (2080 гривен) за двух взрослых и одного ребенка. Для семьи из двух взрослых и двух детей — 50,60 фунтов (2700 гривен). Билеты действительны в течение одного дня.

В Польше туристам предлагают посетить огромный ледяной лабиринт Фото: Скриншот Ледяной лабиринт полностью состоит из снега и льда Фото: Скриншот

Напомним, 23 октября сообщалось, что мужчина нашел вход в потайной туннель в лесу. Блогер по имени Джош спустился под землю и оказался среди лабиринтов длинных туннелей и скрытых комнат.

26 августа сообщалось про самый длинный лабиринт, из которого могут выбраться только гении. Изначально для лабиринта было использовано более чем 15 000 деревьев, посаженных вручную сотрудниками зоопарка. Сейчас они выросли и их высота составляет более 5 футов (152 см).