Площею в 15 тенісних кортів: біля України знайшли величезний крижаний лабіринт (фото, відео)

Площа польського лабіринту майже 3 тисячі квадратних метрів і в туристів є можливість піднятися на висоту в 14 метрів, звідки відкривається панорамний вид на гори.

Неймовірний крижаний лабіринт перевищує площу 15 тенісних кортів. Він повністю складається зі снігу та льоду, а висота стін сягає двох метрів. Про це йдеться в матеріалі Express.

Розташований він у сусідній з Україною Польщі, у місті Закопане і відкрився ще 2016 року. Практично 9 років крижаний лабіринт, який назвали Snowlandia, вражає уяву відвідувачів.

Площа території практично 3 тисячі квадратних метрів, що можна порівняти з 15 тенісними кортами. Поруч із лабіринтом розташований найбільший трамплін для стрибків у Польщі "Велька Крокев" і оточений Татранським національним парком.

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Польський лабіринт Snowlandia повністю складається зі снігу та льоду і висота стін сягає двох метрів. Складність пересування кілометровими коридорами приваблює тисячі туристів. Дорогою туристи також можуть милуватися крижаними скульптурами та зображеннями лицарів і ковалів.

"Відвідувачі потрапляють до крижаного замку, який складається з високих веж та архітектури в середньовічному стилі. З висоти 14 метрів відкривається панорамний краєвид на снігові гори для тих, хто зуміє подолати лабіринт і дістатися вершини", — ідеться в повідомленні.

Відвідувачі можуть обрати альтернативний вихід із лабіринту, який проходить через спеціальну крижану гірку. У парку, на території Snowlandia, додатково є можливість відвідати санну трасу, міні-зоопарк і палац Снігової королеви.

За відвідування виключно лабіринту просять 6,70 фунтів стерлінгів (360 гривень), а ціна за повний пакет, з відвідуванням усіх зон, становить 15,40 фунтів (825 гривень).

Для сімей повний пакет коштує 38,90 фунтів стерлінгів (2080 гривень) за двох дорослих і однієї дитини. Для сім'ї з двох дорослих і двох дітей — 50,60 фунтів (2700 гривень). Квитки дійсні протягом одного дня.

У Польщі туристам пропонують відвідати величезний крижаний лабіринт Фото: Скриншот Крижаний лабіринт повністю складається зі снігу та льоду Фото: Скриншот

Нагадаємо, 23 жовтня повідомлялося, що чоловік знайшов вхід до потайного тунелю в лісі. Блогер на ім'я Джош спустився під землю і опинився серед лабіринтів довгих тунелів і прихованих кімнат.

26 серпня повідомлялося про найдовший лабіринт, з якого можуть вибратися тільки генії. Спочатку для лабіринту було використано більш ніж 15 000 дерев, посаджених вручну співробітниками зоопарку. Зараз вони виросли і їхня висота становить понад 5 футів (152 см).