У США відвідувачам величезного лабіринту доводиться телефонувати в поліцію з проханнями про допомогу (фото)

Фермеру Метту Кулі, який вирощував гарбузи і продавав їх на узбіччі дороги, доручили створити лабіринт. Згодом його творіння ставало тільки більшим і заплутанішим.

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Гігантський кукурудзяний лабіринт площею 24 гектари в Діксоні, фермерському містечку з населенням 19 тисяч осіб у Каліфорнії, виявився таким дезорієнтувальним, що відвідувачам, які перебувають у ньому, доводилося дзвонити за номером 9-1-1, щоб їх вивели звідти. Про це пише Daily Mail.

Фермеру Метту Кулі, який вирощував гарбузи і продавав їх на узбіччі дороги, доручили створити лабіринт. І з часом він ставав тільки більшим і заплутанішим, причому щороку присвячений якійсь новій темі.

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Викликав ажіотаж серед науковців: на Криті знайшли ще один лабіринт, якому 4 тисячі років (фото)

Так виглядав лабіринт у 2018 році... Фото: facebook.com/coolpatchpumpkins

...так у 2020-му...

і так — у 2022 році.

Приваблюють відвідувачів і тюки сіна, розмальовані у вигляді велетенських посіпак із мультиплікаційної франшизи "Бридкий Я", яких легко помітити на дорозі. І вони стають причиною заторів.

Чоловік у джинсовому комбінезоні на тлі солом'яного міньйона Фото: facebook.com/coolpatchpumpkins

Крім того, наприкінці сезону збору гарбузів для відвідувачів влаштовують додаткову розвагу у вигляді тиру. Мішенню стає автомобіль.

Автомобіль, що потрапив під гарбузовий вогонь Фото: facebook.com/coolpatchpumpkins

Це місце стало настільки популярним, що призвело до численних дзвінків до служби порятунку від заблукалих людей. Загубленим рекомендують телефонувати за номером 9-1-1 тільки в разі надзвичайної ситуації. Натомість радять ходити між рядами кукурудзи, доки все-таки не вийдуть із лабіринту. Один клієнт поділився, що застряг таким чином на чотири години.

Про всяк випадок перед входом встановлено схему лабіринту.

Однак є й такі, яким потрібно відносно небагато часу, щоб подолати перешкоду. Один із відвідувачів розповів, що на це в нього пішла година і 42 хвилини, враховуючи, що з ним тоді була трирічна дитина. Інший сказав, що йому знадобилося всього 45 хвилин.

Тих, хто вийшов із лабіринту, зустрічає вітальна табличка Фото: facebook.com/coolpatchpumpkins

Любителі гострих відчуттів можуть увійти в лабіринт, який двічі потрапляв до Книги рекордів Гіннесса як найбільший у світі, заплативши 22 долари.

Нагадаємо, найзагадковіший і найдовший лабіринт розташований недалеко від Брістоля, у містечку Ураксолл (Велика Британія). Подейкують, що для того, щоб вибратися звідти, потрібно бути генієм.

Також Фокус писав, що фізики створили найскладніший лабіринт у світі. Для цього вони використовували принципи фрактальної геометрії та гри в шахи.