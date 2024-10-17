В США посетителям огромного лабиринта приходится звонить в полицию с просьбами о помощи (фото)

Фермеру Мэтту Кули, который выращивал тыквы и продавал их на обочине дороги, поручили создать лабиринт. Со временем его творение становилось только больше и запутаннее.

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Гигантский кукурузный лабиринт площадью 24 гектара в Диксоне, фермерском городке с населением 19 тысяч человек в Калифорнии, оказался настолько дезориентирующим, что находящимся в нем посетителям приходилось звонить по номеру 9-1-1, чтобы их вывели оттуда. Об этом пишет Daily Mail.

Фермеру Мэтту Кули, который выращивал тыквы и продавал их на обочине дороги, поручили создать лабиринт. И со временем он становился только больше и запутаннее, причем каждый год посвящен какой-то новой теме.

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Так выглядел лабиринт в 2018 году... Фото: facebook.com/coolpatchpumpkins

...так в 2020-м...

и так — в 2022 году.

Привлекают посетителей и тюки сена, разрисованные в виде гигантских миньонов из мультипликационной франшизы "Гадкий Я", которых легко заметить дороги. И они становятся причиной заторов.

Мужчина в джинсовом комбинезоне на фоне соломенного миньона Фото: facebook.com/coolpatchpumpkins

Кроме того, в конце сезона сбора тыкв для посетителей устраивают дополнительное развлечение в виде тира. Мишенью становится автомобиль.

Автомобиль, попавший под тыквенный огонь Фото: facebook.com/coolpatchpumpkins

Это место стало настолько популярным, что привело к многочисленным звонкам в службу спасения от заблудившихся людей. Потерявшимся рекомендуют звонить по номеру 9-1-1 только в случае чрезвычайной ситуации. Вместо этого советуют ходить между рядами кукурузы, пока все-таки не выйдут из лабиринта. Один клиент поделился, что застрял таким образом на четыре часа.

На всякий случай перед входом установлена схема лабиринта.

Однако находятся и такие, которым требуется относительно немного времени, чтобы преодолеть препятствие. Один из посетителей рассказал, что на это у него ушел час и 42 минуты, учитывая, что с ним тогда был трехлетний ребенок. Другой сказал, что ему потребовалось всего 45 минут.

Вышедших из лабиринта встречает поздравительная табличка Фото: facebook.com/coolpatchpumpkins

Любители острых ощущений могут войти в лабиринт, который дважды попадал в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире, заплатив 22 доллара.

Напомним, самый загадочный и длинный лабиринт находится недалеко от Бристоля, в местечке Ураксолл (Великобритания). Поговаривают, что для того, чтобы выбраться оттуда, нужно быть гением.

Также Фокус писал, что физики создали самый сложный лабиринт в мире. Для этого они использовали принципы фрактальной геометрии и игры в шахматы.