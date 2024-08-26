Создан людьми: нужно быть гением, чтобы выбраться из "самого длинного лабиринта" (фото)

Изначально для лабиринта было использовано более чем 15 000 деревьев, посаженных вручную сотрудниками зоопарка. Сейчас они выросли и их высота составляет более 5 футов (152 см).

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"Самый загадочный и длинный лабиринт" находится недалеко от Бристоля, в местечке Ураксолл (Великобритания). Поговаривают, что для того, чтобы выбраться оттуда, нужно быть гением. Об этом пишет Daily Express.

Один из самых длинных в Великобритании лабиринтов из живой изгороди находится на зооферме "Ноев ковчег", где обитает более 100 различных видов животных. Он протянулся на 2,1 мили (3,4 км).

Изначально для лабиринта было использовано более чем 15 000 деревьев британского бука, посаженных вручную сотрудниками зоопарка в 2003 году. С того времени они выросли из маленьких саженцев и сейчас их высота составляет более 5 футов (152 см).

В 2021 году лабиринт из живой изгороди протяженностью 3,4 км был вновь открыт, а в его центре появилась уникальная башня с птичьим гнездом.

"Мы хотели прославить нашу удивительную британскую дикую природу, чтобы все могли насладиться ею. Удивительная башня-гнездо с горкой в центре лабиринта из живой изгороди, а также новые тематические вопросы о британской дикой природе — это действительно веселое и увлекательное место для семейного отдыха в зоопарке этим летом. Наш живой лабиринт призван просвещать и вдохновлять исследователей на чудеса биоразнообразия в Великобритании и помогает повысить осведомленность о британских местах обитания диких животных", — сказал тогда управляющий директор зоопарка "Ноев ковчег" Ларри Буш.

Благодаря интерактивному маршруту исследователи лабиринта смогут пройти по нему Фото: Noah's Ark Zoo Farm

В рамках обновления лабиринта были добавлены две новые деревянные конструкции. Благодаря интерактивному маршруту и новым обновленным вопросам и подсказкам о дикой природе, которые помогут детям (и взрослым) на этом пути, исследователи лабиринта смогут пройти по нему, подняться на новую башню-гнездо, откуда открывается живописный вид на зоопарк, и спуститься обратно.

Ранее Фокус сообщал, что люди напуганы разрушением древней пирамиды. Местные жители распространяют слухи о том, что разрушение исторической постройки является предзнаменованием грядущих плохих времен.

Также стало известно, что спрятанную в лесу пирамиду назвали "чудом природы". Огромное четырехстороннее сооружение было построено из гранита. Это один из 11 памятников на территории поместья Балморал, большинство из которых были возведены королевой Викторией.