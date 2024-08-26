Створений людьми: потрібно бути генієм, щоб вибратися з "найдовшого лабіринту" (фото)

Спочатку для лабіринту було використано більш ніж 15 000 дерев, посаджених вручну співробітниками зоопарку. Зараз вони виросли і їхня висота становить понад 5 футів (152 см).

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"Найзагадковіший і найдовший лабіринт" розташований недалеко від Брістоля, у містечку Ураксолл (Велика Британія). Подейкують, що для того, щоб вибратися звідти, потрібно бути генієм. Про це пише Daily Express.

Один із найдовших у Великій Британії лабіринтів із живоплоту розташований на зоофермі "Ноїв ковчег", де мешкає понад 100 різних видів тварин. Він простягнувся на 2,1 милі (3,4 км).

Спочатку для лабіринту було використано більш ніж 15 000 дерев британського бука, посаджених вручну співробітниками зоопарку у 2003 році. З того часу вони виросли з маленьких саджанців і зараз їхня висота становить понад 5 футів (152 см).

2021 року лабіринт із живоплоту завдовжки 3,4 км було знову відкрито, а в його центрі з'явилася унікальна вежа з пташиним гніздом.

"Ми хотіли прославити нашу дивовижну британську дику природу, щоб усі могли насолодитися нею. Дивовижна вежа-гніздо з гіркою в центрі лабіринту з живоплоту, а також нові тематичні запитання про британську дику природу — це справді веселе та захопливе місце для сімейного відпочинку в зоопарку цього літа. Наш живий лабіринт покликаний просвіщати і надихати дослідників на дива біорізноманіття у Великій Британії й допомагає підвищити обізнаність про британські місця проживання диких тварин", — сказав тоді керуючий директор зоопарку "Ноїв ковчег" Ларрі Буш.

Завдяки інтерактивному маршруту дослідники лабіринту зможуть пройти ним Фото: Noah's Ark Zoo Farm

У рамках оновлення лабіринту було додано дві нові дерев'яні конструкції. Завдяки інтерактивному маршруту та новим оновленим питанням і підказкам про дику природу, які допоможуть дітям (і дорослим) на цьому шляху, дослідники лабіринту зможуть пройти ним, піднятися на нову вежу-гніздо, звідки відкривається мальовничий краєвид на зоопарк, і спуститися назад.

Раніше Фокус повідомляв, що люди налякані руйнуванням стародавньої піраміди. Місцеві жителі поширюють чутки про те, що руйнування історичної споруди є ознакою прийдешніх поганих часів.

Також стало відомо, що заховану в лісі піраміду назвали "дивом природи". Величезну чотиристоронню споруду було побудовано з граніту. Це один з 11 пам'ятників на території маєтку Балморал, більшість з яких були зведені королевою Вікторією.