Чоловік знайшов вхід у потайний тунель у лісі: куди він веде (фото, відео)

Блогер на ім'я Джош спустився під землю і опинився серед лабіринтів довгих тунелів і прихованих кімнат.

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Чоловік на ім'я Джош, який натрапив на драбину в лісі, був у жаху від того, що знаходилося внизу. Користувач із ніком joshtheintern розповів про свою знахідку в одному зі своїх відео в TikTok.

Ролик швидко став вірусним і набрав понад 18,6 млн переглядів.

"Під час прогулянки лісом я натрапив на цей зарослий вхід, який вів під землю. Вирушивши всередину, щоб дослідити його, я опинився в лабіринті довгих тунелів і потаємних кімнат. Це, безумовно, одне з найжахливіших занедбаних місць, які я досліджував", — зазначив чоловік.

Ролик Джоша починається з того моменту, коли він виявив вхідні сходи, оточені заростями чагарнику. Спустившись бетонними сходами він опинився в неосвітленому тунелі. Увімкнувши ліхтарик, він спустився глибше під землю і виявив коридор зі сталевими дверима, а також другі сходи, які завели його ще глибше під землю.

"Спустившись у самий низ, я зіткнувся зі ще довшим тунелем, який зрештою привів мене до масивних металевих дверей. Але, пройшовши через них, я виявив ще дещо моторошне. Незабаром стан тунелю погіршився, поки він не розгалузився на безліч різних кімнат. Я все ще не знав, що це за місце, тому вирушив на пошуки підказок", — продовжив Джош.

Чоловік виявив сходи, оточені заростями чагарнику Фото: TikTok

Чоловік натрапив на маленькі зелені двері, які вели до ще одного залитого дощем приміщення, усередині якого не було нічого, окрім іржавих решток нерозпізнаного предмета.

"Я досі не знаю, що це могло бути, але що б це не було, вони хотіли зберегти це в таємниці", — сказав він.

Користувачі TikTok були вражені знахідкою Джоша.

"Перше правило при відвідуванні такого місця: НІКОЛИ не ходіть туди поодинці. Ніколи не знаєш, що може тебе знайти", "Чому ніхто не говорить про сліди ніг на стіні?", "Напевно, це розвідка в старому бункері часів війни або щось на кшталт цього", "Може, це якась стара лікарня? Тунелі схожі на жолоби, якими трупи відвозили в морг", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що викинуте на пляж послання в пляшці допомогло розгадати таємницю. Лист, можливо, був написаний Джоном Дарвіном, заарештованим за шахрайство та інсценування власної смерті. Нова знахідка надала поліції додаткові докази.

Також стало відомо, що дідусь через 70 років спустошив скарбничку. Літній чоловік довгі роки збирав дрібні гроші у великій скляній банці. Нещодавно він дозволив своїм родичам підрахувати її вміст.