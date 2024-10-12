Дідусь через 70 років спустошив скарбничку: на що його родині вистачило грошей (фото)

Літній чоловік довгі роки збирав дрібні гроші у великій скляній банці. Нещодавно він дозволив своїм родичам підрахувати її вміст.

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Пенсіонер на ім'я Аман зі США, який 70 років збирав монети в гігантську скарбничку, нарешті зважився її відкрити. Незвичайною історією поділився онук чоловіка на популярному форумі Reddit.

28 вересня родич пенсіонера опублікував пост, у якому показав величезну банку, заповнену майже по вінця срібними та бронзовими монетами.

"Мій дідусь 70 років зберігав дрібні гроші в цій великій скляній банці й нарешті дозволив мені перерахувати їх", — написав він.

Лише через день родичі чоловіка поділилися ще однією фотографією. На ній видно, що величезна банка вже порожня, а монети та банкноти розкладені в пластиковому контейнері, готові до підрахунку і сортування. В оновленні вони написали, що остаточна вага одних тільки монет склала значні 152,5 фунта (приблизно 69 кг).

Остаточна сума склала 2 052,76 долара Фото: Reddit

У коментарях родичі пенсіонера пояснили, що ретельно обмотали банку скотчем, щоб "стримати безлад" на випадок, якщо вона розіб'ється. Потім вони загорнули її в ковдру і завантажили на ручний візок.

"У гаражі ми поклали банку на бік, підняли дно, підклавши під нього блок, і нахилили, щоб витягнути монети", — написав онук.

4 жовтня користувач Reddit поділився останнім оновленням. Банку з монетами 70-річної давності було спустошено, а вміст відсортовано і підраховано.

Остаточна сума склала 2 052,76 долара, а на фотографіях було видно безліч монет, а також інші предмети, які потрапили до банки за десятиліття: скріпки, квитки, ґудзики, фантики від цукерок і навіть наклейки від фруктів. Вони також зберегли всі знайдені старовинні, незвичайні або іноземні монети, які додали до офіційного підсумку. Їм знадобився тиждень, щоб вручну все відсортувати.

Багато користувачів Reddit були вражені історією онука пенсіонера.

"Приголомшливе оновлення. Дуже цікавий матеріал. Мені цікаво, чи знайшли ви старовинні монети", "Ця банка з монетами не дає мені спати ночами", "Це як мати тисячі лотерейних білетів, які потрібно викреслити", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що виграш офіціантки в $10 млн перетворив її життя на пекло. Тонда Дікерсон вибрала щорічні виплати по 375 тисяч доларів протягом 30 років і звільнилася з роботи. Однак вона навіть не підозрювала, які неприємності чекають на неї після виграшу в лотерею.

Також стало відомо, що щасливчик зірвав джекпот у розмірі 800 млн доларів. Щасливий переможець може претендувати на щорічні виплати в розмірі 800 млн доларів або вибрати одноразову грошову виплату в розмірі 404,2 млн доларів.