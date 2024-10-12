Дедушка спустя 70 лет опустошил копилку: на что его семье хватило денег (фото)

Пожилой мужчина долгие годы собирал мелочь в большой стеклянной банке. Недавно он разрешил своим родственникам подсчитать ее содержимое.

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Пенсионер по имени Аман из США, который 70 лет собирал монеты в гигантскую копилку, наконец-то решился ее открыть. Необычной историей поделился внук мужчины на популярном форуме Reddit.

28 сентября родственник пенсионера опубликовал пост, в котором показал огромную банку, заполненную почти до краев серебряными и бронзовыми монетами.

"Мой дедушка 70 лет хранил мелочь в этой большой стеклянной банке и наконец-то разрешил мне пересчитать ее", — написал он.

Всего через день родственники мужчины поделились еще одной фотографией. На видно, что огромная банка уже пуста, а монеты и банкноты разложены в пластиковом контейнере, готовые к подсчету и сортировке. В обновлении они написали, что окончательный вес одних только монет составил внушительные 152,5 фунта (примерно 69 кг).

Окончательная сумма составила 2 052,76 доллара Фото: Reddit

В комментариях родственники пенсионера объяснили, что тщательно обмотали банку скотчем, чтобы "сдержать беспорядок" на случай, если она разобьется. Затем они завернули ее в одеяло и погрузили на ручную тележку.

"В гараже мы положили банку на бок, приподняли дно, подложив под него блок, и наклонили, чтобы вытащить монеты", — написал внук.

4 октября пользователь Reddit поделился последним обновлением. Банка с монетами 70-летней давности была опустошена, а содержимое отсортировано и подсчитано.

Окончательная сумма составила 2 052,76 доллара, а на фотографиях было видно множество монет, а также другие предметы, которые попали в банку за десятилетия: скрепки, билеты, пуговицы, фантики от конфет и даже наклейки от фруктов. Они также сохранили все найденные старинные, необычные или иностранные монеты, которые добавили к официальному итогу. Им потребовалась неделя, чтобы вручную все отсортировать.

Многие пользователи Reddit были впечатлены историей внука пенсионера.

"Потрясающее обновление. Очень интересный материал. Мне интересно, нашли ли вы старинные монеты", "Эта банка с монетами не дает мне спать по ночам", "Это как иметь тысячи лотерейных билетов, которые нужно вычеркнуть", — писали они.

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