22 роки у воді: викинуте на пляж послання в пляшці допомогло розгадати таємницю (фото)

Лист, можливо, був написаний Джоном Дарвіном, заарештованим за шахрайство та інсценування власної смерті. Нова знахідка надала поліції додаткові докази.

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12-річний хлопчик зробив незвичайне відкриття, коли прибирав сміття на відокремленій ділянці пляжу в Істборні (Англія). Він знайшов послання в пляшці, яке, ймовірно, належало каноїсту Джону Дарвіну. Його винесло на берег через 22 роки після того, як чоловік нібито спробував інсценувати свою смерть. Про це пише Daily Star.

Хлопчик відкрив пластикову пляшку з-під води і прочитав записку, але ні він, ні його 43-річна мама не здогадувалися про значення знахідки. Повернувшись додому, вони вирішили пошукати ім'я та адресу в інтернеті і були шоковані, дізнавшись, що власником виявився відомий шахрай Джон Дарвін. Він був засуджений і сидів у в'язниці за інсценування власної смерті в морі в березні 2002 року, щоб його дружина Енн могла отримати 250 000 фунтів стерлінгів за страховою виплатою на випадок його смерті.

Лист був написаний 21 березня 2002 року — того самого дня, коли Дарвін вирушив у море на своєму каяку біля берегів Сітон Кері й зник. Після того як його дружина заявила про зникнення, було організовано масштабні пошуки на суші та в морі. Єдиними знахідками стали весло Дарвіна і його розбите каное.

Послання викинуло на берег через 22 роки Фото: Triangle News

Видання зазначає, що передбачалося, що Джон загинув, але насправді він інсценував свою смерть, відростив бороду і жив у комірчині неподалік від їхнього будинку. Лист було виявлено 28 серпня під час незвично низького припливу на узбережжі курорту Східного Сассекса.

"Четвер, 21 березня 2002 року. Шановний той, хто знайшов, будь ласка, напишіть і повідомте, де ви знайшли цю пляшку. Мені 51 рік, я каноїст, народився 14 серпня 1950 року. Джон Рональд Дарвін, 3 The Cliff, Сітон Кері, Хартлпул, графство Дарем", — йшлося в записці.

Мати хлопчика, який знайшов пляшку, родом із Кроуборо, розповіла, що вони прибирали сміття і помітили пляшку.

"Мій син відкрив її й дістав згорнутий аркуш паперу формату А4, на якому була написана записка від руки. Нам знадобився час, щоб розібрати текст, і ми були здивовані, побачивши, що він датований 2002 роком. Заінтриговані, ми перевірили адресу, щоб дізнатися, чи проживає там ця людина. Виявилося, що будинок було продано 2007 року. Потім ми спробували знайти це ім'я у Facebook, щоб зв'язатися з автором записки й повідомити, що знайшли її через 22 роки. Однак, глянувши на ім'я, місце і дату ще раз, я зрозуміла, що ця людина може бути сумнозвісним Джоном Дарвіном, який інсценував свою смерть багато років тому. Спочатку я сумнівалася, але чим більше вивчала деталі, тим більше переконувалася, що це міг написати саме він", — розповіла британка.

Передбачалося, що Джон загинув, але насправді він інсценував свою смерть, відростив бороду і жив у комірчині поруч із будинком Фото: Shutterstock

Британський таблоїд нагадує, що спочатку багато хто думав, що Джон загинув унаслідок нещасного випадку на каное, а його дружина Енн використовувала страхові гроші, щоб виплатити іпотеку в розмірі 130 000 фунтів стерлінгів. Однак у грудні 2007 року, через п'ять із половиною років після зникнення, Джон з'явився живим, стверджуючи, що не пам'ятає нічого, що з ним сталося.

У співробітників поліції з'явилися підозри після того, як вони виявили фотографію Джона й Енн у Панамі, зроблену за рік до його повернення, коли вони шукали там будинок. Обох звинуватили в шахрайстві, і 2008 року їх засудили до більш ніж шести років в'язниці.

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