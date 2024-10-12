Пара пройшла з різних кінців Великої Китайської стіни, щоб одружитися, але незабаром розлучилася

Марина Абрамович і Франк Уве Лайсіпен вирушили в подорож до однієї з найбільш знакових пам'яток світу, щоб скріпити свої стосунки, але їхній роман був приречений.

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Сербська художниця Марина Абрамович і покійний німець Франк Уве Лайсіпен вирушили у велику подорож Великою Китайською стіною, щоб символізувати кінець своїх стосунків. Про цю історію згадує Daily Star.

Чоловік і жінка були двома художниками, які вирішили пройти з різних кінців частини Великої Китайської стіни, щоб зустрітися один з одним посередині й одружитися. Вони придумали цю ідею в глибинці Австралії під повним місяцем.

Перебуваючи на відстані в 3000 миль (4828 км) один від одного, Абрамович і Улай стартували з відправної точки "Голова дракона" у східній частині затоки Бохай і в пустелі Гобі.

Чоловік і жінка хотіли одружитися, але все пішло не за планом Фото: Marina Abramović Archives

Попри романтичний план, пара відчувала проблеми та віддалилася один від одного. Замість того, щоб просто одружитися, вони почали похід у березні 1988 року, знаючи, що останні кілька кроків ознаменують кінець їхніх стосунків.

"Цей похід став справжньою особистою драмою. Після того, як кожен із нас пройшов по 2500 км, ми зустрілися на середині й попрощалися", — згадує Абрамович.

Вона сказала, що розрив був більше схожий на "кінець фільму".

Абрамович розповіла про поїздку після відкриття в Шанхаї нової виставки Фото: Marina Abramović Archives

Їхня зустріч викликала деяке роздратування в Абрамович. Початкова ідея була зустрітися точно посередині, але Улай знайшов місце між двома храмами, яке він вважав "неймовірним" і "значущим". Це означало, що жінці знадобилося ще три дні, щоб дістатися до нього.

"Я хотіла вбити його. Що стосується мене... я повністю присвятила себе цій концепції... ви зустрічаєтеся точно посередині, неважливо, більш це фотогенічне місце чи ні", — пожартувала вона.

Коли вони зустрілися, Абрамович дізналася, що Улай почав стосунки зі своєю китайською перекладачкою.

Минуло ще 22 роки, перш ніж вони зустрілися знову. Вони помирилися перед його смертю 2020 року. Абрамович розповіла про поїздку після відкриття в Шанхаї нової виставки.

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