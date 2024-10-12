Пара прошла с разных концов Великой Китайской стены, чтобы пожениться, но вскоре рассталась

Марина Абрамович и Франк Уве Лайсипен отправились в путешествие к одной из самых знаковых достопримечательностей мира, чтобы скрепить свои отношения, но их роман был обречен.

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Сербская художница Марина Абрамович и покойный немец Франк Уве Лайсипен отправились в большое путешествие по Великой Китайской стене, чтобы символизировать конец своих отношений. Об этой истории вспоминает Daily Star.

Мужчина и женщина были двумя художниками, которые решили пройти с разных концов части Великой Китайской стены, чтобы встретиться друг с другом посередине и пожениться. Они придумали эту идею в глубинке Австралии под полной луной.

Находясь на расстоянии в 3000 миль (4828 км) друг от друга, Абрамович и Улай стартовали из отправной точки "Голова дракона" в восточной части залива Бохай и в пустыне Гоби.

Мужчина и женщина хотели пожениться, но все пошло не по плану Фото: Marina Abramović Archives

Несмотря на романтический план пара испытывала проблемы и отдалилась друг от друга. Вместо того, чтобы просто пожениться, они начали поход в марте 1988 года, зная, что последние несколько шагов ознаменуют конец их отношений.

"Этот поход стал настоящей личной драмой. После того, как каждый из нас прошел по 2500 км, мы встретились на середине и попрощались", — вспоминает Абрамович.

Она сказала, что разрыв был больше похож на "конец фильма".

Абрамович рассказала о поездке после открытия в Шанхае новой выставки Фото: Marina Abramović Archives

Их встреча вызвала некоторое раздражение у Абрамович. Первоначальная идея была встретиться точно посередине, но Улай нашел место между двумя храмами, которое он считал "невероятным" и "значимым". Это означало, что женщине потребовалось еще три дня, чтобы добраться до него.

"Я хотела убить его. Что касается меня… я полностью посвятила себя этой концепции… вы встречаетесь точно посередине, неважно, более ли это фотогеничное место или нет", — пошутила она.

Когда они встретились, Абрамович узнала, что Улай начал отношения со своей китайской переводчицей.

Прошло еще 22 года, прежде чем они встретились вновь. Они помирились перед его смертью в 2020 году. Абрамович рассказала о поездке после открытия в Шанхае новой выставки.

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