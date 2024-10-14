22 года в воде: выброшенное на пляж послание в бутылке помогло разгадать тайну (фото)

Письмо, возможно, было написано Джоном Дарвином, арестованным за мошенничество и инсценировку собственной смерти. Новая находка предоставила полиции дополнительные улики.

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12-летний мальчик совершил необычное открытие, когда убирал мусор на уединенном участке пляжа в Истборне (Англия). Он нашел послание в бутылке, которое предположительно принадлежало каноисту Джону Дарвину. Его вынесло на берег спустя 22 года после того, как мужчина якобы попытался инсценировать свою смерть. Об этом пишет Daily Star.

Мальчик открыл пластиковую бутылку из-под воды и прочитал записку, но ни он, ни его 43-летняя мама не догадывались о значении находки. Вернувшись домой, они решили поискать имя и адрес в интернете и были шокированы, узнав, что владельцем оказался известный мошенник Джон Дарвин. Он был осужден и сидел в тюрьме за инсценировку собственной смерти в море в марте 2002 года, чтобы его жена Энн могла получить 250 000 фунтов стерлингов по страховой выплате на случай его смерти.

Письмо было написано 21 марта 2002 года — в тот самый день, когда Дарвин отправился в море на своем каяке у берегов Ситон Кери и исчез. После того как его жена заявила о пропаже, были организованы масштабные поиски на суше и в море. Единственными находками стали весло Дарвина и его разбитое каноэ.

Послание выбросило на берег спустя 22 года Фото: Triangle News

Издание отмечает, что предполагалось, что Джон погиб, но на самом деле он инсценировал свою смерть, отрастил бороду и жил в чулане неподалеку от их дома. Письмо было обнаружено 28 августа во время необычно низкого прилива на побережье курорта Восточного Сассекса.

"Четверг, 21 марта 2002 года. Уважаемый нашедший, пожалуйста, напишите и сообщите, где вы нашли эту бутылку. Мне 51 год, я каноист, родился 14 августа 1950 года. Джон Рональд Дарвин, 3 The Cliff, Ситон Кери, Хартлпул, графство Дарем", — говорилось в записке.

Мать мальчик, который нашел бутылку, родом из Кроуборо, рассказала, что они убирали мусор и заметили бутылку.

"Мой сын открыл ее и достал свернутый лист бумаги формата А4, на котором была написана записка от руки. Нам потребовалось время, чтобы разобрать текст, и мы были удивлены, увидев, что он датирован 2002 годом. Заинтригованные, мы проверили адрес, чтобы узнать, проживает ли там этот человек. Оказалось, что дом был продан в 2007 году. Затем мы попытались найти это имя в Facebook, чтобы связаться с автором записки и сообщить, что нашли ее спустя 22 года. Однако, взглянув на имя, место и дату еще раз, я поняла, что этот человек может быть печально известным Джоном Дарвином, который инсценировал свою смерть много лет назад. Сначала я сомневалась, но чем больше изучала детали, тем больше убеждалась, что это мог написать именно он", — рассказала британка.

Предполагалось, что Джон погиб, но на самом деле он инсценировал свою смерть, отрастил бороду и жил в чулане рядом с домом Фото: Shutterstock

Британский таблоид напоминает, что сначала многие думали, что Джон погиб в результате несчастного случая на каноэ, а его жена Энн использовала страховые деньги, чтобы выплатить ипотеку в размере 130 000 фунтов стерлингов. Однако в декабре 2007 года, спустя пять с половиной лет после исчезновения, Джон объявился живым, утверждая, что не помнит ничего, что с ним произошло.

У сотрудников полиции появились подозрения после того, как они обнаружили фотографию Джона и Энн в Панаме, сделанную за год до его возвращения, когда они искали там дом. Обоих обвинили в мошенничестве, и в 2008 году их приговорили к более чем шести годам тюрьмы.

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