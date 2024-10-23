Мужчина нашел вход в потайной туннель в лесу: куда он ведет (фото, видео)

Блогер по имени Джош спустился под землю и оказался среди лабиринтов длинных туннелей и скрытых комнат.

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Мужчина по имени Джош, наткнувшийся на лестницу в лесу, был в ужасе от того, что находилось внизу. Пользователь с ником joshtheintern рассказал о своей находке в одном из своих видео в TikTok.

Ролик быстро стал вирусным и набрал более 18,6 млн просмотров.

"Во время прогулки по лесу я наткнулся на этот заросший вход, который вел под землю. Отправившись внутрь, чтобы исследовать его, я оказался в лабиринте длинных туннелей и потайных комнат. Это определенно одно из самых жутких заброшенных мест, которые я исследовал", — отметил мужчина.

Ролик Джоша начинается с того момента, когда он обнаружил входную лестницу, окруженную зарослями кустарника. Спустившись по бетонной лестнице он оказался в неосвещенном туннеле. Включив фонарик, он спустился глубже под землю и обнаружил коридор со стальными дверями, а также вторую лестницу, которая завела его еще глубже под землю.

"Спустившись в самый низ, я столкнулся с еще более длинным туннелем, который в итоге привел меня к массивной металлической двери. Но, пройдя через нее, я обнаружил еще кое-что жуткое. Вскоре состояние туннеля ухудшилось, пока он не разветвился на множество различных комнат. Я все еще не знал, что это за место, поэтому отправился на поиски подсказок", — продолжил Джош.

Мужчина обнаружил лестницу, окруженную зарослями кустарника Фото: TikTok

Мужчина наткнулся на маленькую зеленую дверь, которая вела в еще одно залитое дождем помещение, внутри которого не было ничего, кроме ржавых останков неопознанного предмета.

"Я до сих пор не знаю, что это могло быть, но что бы это ни было, они хотели сохранить это в тайне", — сказал он.

Пользователи TikTok были поражены находкой Джоша.

"Первое правило при посещении такого места: НИКОГДА не ходите туда в одиночку. Никогда не знаешь, что может тебя найти", "Почему никто не говорит о следах ног на стене?", "Наверное, это разведка в старом бункере времен войны или что-то в этом роде", "Может, это какая-то старая больница? Туннели похожи на желоба, по которым трупы отвозили в морг", — писали они.

Ранее Фокус сообщал, что выброшенное на пляж послание в бутылке помогло разгадать тайну. Письмо, возможно, было написано Джоном Дарвином, арестованным за мошенничество и инсценировку собственной смерти. Новая находка предоставила полиции дополнительные улики.

Также стало известно, что дедушка спустя 70 лет опустошил копилку. Пожилой мужчина долгие годы собирал мелочь в большой стеклянной банке. Недавно он разрешил своим родственникам подсчитать ее содержимое.