Тривожний сигнал. Франція закликає Малі не співпрацювати з ПВК "Вагнера"

Африканська країна може найняти 1 000 вагнерівців, але тоді Франція виведе свої війська з країн сахельского району, де вони борються проти ісламістів.

Міністр оборони Франції Флоренс Парлі застерігає владу Малі від угод із російською приватною військовою компанією "Вагнера". Про це повідомляє BBC.

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Як пишуть у виданні, Росія намагається підвищити свій вплив в Африці, але при цьому заперечує факт переговорів із Малі про контракт із ПВК.

Позиція Франції

"Якщо малійська влада укладе договір із "Вагнером", це буде надзвичайно тривожним і суперечливим сигналом, несумісним з усім, що ми робили протягом багатьох років і мають намір робити для підтримки країн Сахеля", — заявила Флоренс Парлі.

Наявність російських найманців може перешкодити Франції у здійсненні антитерористичних операцій проти джихадистів у сахельскому регіоні (Чад, Нігер, Мавританія, Малі, Буркіна-Фасо, — Фокус). Париж має намір вивести своїх військових із Малі, якщо там з'являться російські найманці.

Позиція Малі

У Міноборони Малі вирішили не заперечувати, що переговори між урядом і "Вагнером" могли бути. Африканська країна, за інформацією видання, може найняти мінімум тисячу російських найманців.

Позиція РФ про ПВК "Вагнера" в Малі

Кремль заперечує факт переговорів із Малі про відправлення туди російських військових або найманців.

"Офіційних переговорів немає. Ми підтримуємо контакти, зокрема через військових, із багатьма країнами, зокрема африканським континентом", — заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

Також за словами прессекретаря, в Малі немає представників ЗС РФ.

Франція спрямувала свої війська в Малі в 2013 році після захоплення ісламістами півночі країни. З тих пір тисячі французьких військових проводять операції проти ісламістів, пов'язаних з ІДІЛ та "Аль-Каїдою".

"ПВК Вагнера" пов'язують з близьким до президента Росії Путіна бізнесменом Євгеном Пригожиним. Офіційно "ПВК Вагнера" не існує — найманство заборонене російським і міжнародним законодавствами.

Нагадаємо, планшет найманця ПВК "Вагнера" потрапив у розпорядження BBC. Журналістам вдалося знайти докази присутності найманців у Лівії.

Раніше розслідувачі встановили 27 країн, де воюють російські ПВК.