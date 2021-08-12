Планшет бойовика ПВК Вагнера потрапив у розпорядження BBC: "організацію підтримують на високому рівні"

Встановити, хто саме був власником девайсу, журналісти не змогли. Проте, як стверджується, в телефоні знайшли карти, що доводять присутність "вагнерівців" у Лівії.

Найманці з російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера" беруть участь у військових операціях у Лівії. Про це йдеться в матеріалі BBC, журналісти якого отримали доступ до планшета і декількох документів, які, як передбачає ЗМІ, належали "вагнерівцям" у Лівії.

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Як стверджують журналісти, знайдені речі дають уявлення про те, якого масштабу операції проводить група в південно-африканській державі. Крім цього, вони припускають, що організацію підтримують на найвищому рівні, навіть незважаючи на постійні заперечення владою РФ усіх зв'язків із ПВК.

У матеріалі йдеться, що знайдений планшет міг належати найманцю з РФ, який воював на боці генерала Халіфи Хафтара і проти визнаного Організацією об'єднаних націй (ООН) Уряду національної згоди (ПНС).

У планшеті — карти з позивними і мінні поля

Пристрій зберігали в Лондоні в спеціальному чохлі, який унеможливив стеження за його місцезнаходженням і дистанційне видалення даних.

У пам'яті зберігалися десятки файлів, серед яких інструкції зі встановлення протипіхотних мін та виготовлення саморобних вибухових пристроїв до зйомок із розвідувальних БПЛА (безпілотних літальних апаратів).

Серед іншого, в планшеті знайшли карти зон бойових дій, на які нанесені російськомовні позначки. Майже всі вони, як стверджує ЗМІ, сконцентровані навколо південного передмістя Тріполі Айн-Зара. Там бійці "Вагнера", як пишуть журналісти, воювали з ПНС у лютому-травні 2020 року. При цьому якщо збільшити масштаб карт, то можна побачити слова, схожі на позивні.

Автори матеріалу, проаналізувавши українську базу "Миротворець" і доповідь ООН про присутність групи у Лівії, зробили висновок, що йдеться цілком можливо про "колег" власника планшета. Так, позивний "Мітла" може належати 36-річному громадянину РФ Федору Мєтьолкіну, який як припускають журналісти, міг брати участь у бойових діях на сході України.

[ + – ] Федір Мєтьолкін, позивний "Мітла" Фото: trump-elections

Також одним із місць, яке позначене на картах, є село Еспіа. Там два роки тому викрали родину з п'яти осіб, унаслідок трьох із них убили. Люди, які залишилися живими — два брати, один з яких після викрадення був уже без однієї ноги, — стверджують, що викрадачі спілкувалися між собою російською мовою.

Ще один брат, який вижив, упізнав за фотографією на планшеті одного з викрадачів. Як з'ясувалося, це міг бути Володимир Анданов ("Ваха"). Він же, як пише ЗМІ, може бути причетний до вбивств на сході України.

[ + – ] Володимир Анданов, позивний "Ваха" Фото: trump-elections

BBC повідомляє також про інші свідчення знищення цивільних осіб, в яких звинувачуються "вагнерівці". Журналісти пишуть, що всі жертви — це люди, які випадково опинилися в місцях активних бойових дій.

На одній з карт, збереженій на планшеті, знайшли чорні точки. Це, як з'ясували в ЗМІ, — заміновані позиції, а деякі з точок позначені назвами самих мін. Велика їх частина знаходиться в районі Айн-Зари.

Замовлення 270 автоматів Калашникова

Крім, власне, планшета, журналісти отримали від джерела в лівійській розвідці заявку, що складається з 10 сторінок, на отримання озброєння і техніки від 19 січня 2020 року.

У розділі "Техніка" укладач заявки робив замовлення на шість бронемашин, чотири танки, 12 вантажівок і 44 позашляхові броньовані авто. Також були замовлені 270 автоматів Калашникова, також замовлення враховує оптичні прилади, високотехнологічні радари, шоломи і комплекти особистого захисту, медикаменти.

На думку експерта з безпеки Кріса Кобба-Сміта, на сьогоднішній день навряд чи якась інша військова компанія може мати аналогічну підтримку та запитувати озброєння.

Серед знахідок — заявка на поповнення техніки, пошкодженої під час бойових дій в Мозамбіку в 2019 році. У кутку документа, як і на лівійських документах, стоїть підпис — ініціали Д. У. і цифра 9. Видання припускає, що йдеться про людину на ім'я Дмитро Уткін.

Хто, як і навіщо вступає в ПВК Вагнера

Журналісти стверджують, що їм вдалося поспілкуватися з двома колишніми бійцями ПВК. За їхніми словами, в період активних бойових дій з вересня 2019 року по липень 2020-го в Лівії перебували до 1 000 бійців "вагнерівців".

Для вступу в організацію найманці підписують договори з дрібними фірмами-одноденками на конкретну роботу. Потім проводиться їхня перевірка на фізичну підготовку і благонадійність, для цього зокрема використовують поліграф. Після цього "здобувача" відправляють тренуватися в неофіційний табір під Краснодаром недалеко від військової бази.

При цьому останнім часом для вступу в ПВК потрібна вакцинація проти коронавірусу та відсутність проблем із зубами.

Основною мотивацією вступників співрозмовники BBC назвали гроші. Притому, як стверджується, чим оплата залежить від того, наскільки небезпечна точка, в яку відправляють людину.

Раніше Марат Габідуллін із позивним "Мартін", найманець ПВК Вагнера розповів про те, як російські військові воювали в Сирії. За словами найманця, в Сирії він працював на посаді радника батальйону "Мисливці на ІДІЛ", набраного із сирійців.

Також нагадаємо, що журналісти-розслідувачі Bellingcat планують опублікувати матеріал про спецоперацію із затримання бійців ПВК Вагнера в Мінську.