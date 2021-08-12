Планшет боевика ЧВК Вагнера попал в распоряжение BBC: "организацию поддерживают на высоком уровне"

Установить, кто именно был владельцем девайса, журналисты не смогли. Тем не менее, как утверждается, в телефоне нашли карты, доказывающие присутствие "вагнеровцев" в Ливии.

Наемники из российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнера" принимают участие в военных операциях в Ливии. Об этом говорится в материале BBC, журналисты которого получили доступ к планшету и нескольким документам, которые, как предполагает СМИ, принадлежали "вагнеровцам" в Ливии.

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Как утверждают журналисты, найденные вещи дают представление о том, какого масштаба операции проводит группа в североафриканском государстве. Помимо этого, они предполагают, что организацию поддерживают на самом высоком уровне, даже несмотря на постоянные отрицания властями РФ всех связей с ЧВК.

В материале говорится, что найденный планшет мог принадлежать наемнику из РФ, воевавшему на стороне генерала Халифы Хафтара и против признанного Организацией объединенных наций (ООН) Правительства национального согласия (ПНС).

В планшете — карты с позывными и минные поля

Устройство хранили в Лондоне в специальном чехле, который сделал невозможной слежку за его местоположением и дистанционное удаление данных.

В памяти хранились десятки файлов, среди которых инструкции по установке противопехотных мин и изготовлению самодельных взрывных устройств до съемок с разведывательных БПЛА (беспилотных летательных аппаратов).

Среди прочего, в планшете обнаружили карты зон боевых действий, на которые нанесены русскоязычные пометки. Почти все они, как утверждает СМИ, сконцентрированы вокруг южного пригорода Триполи Айн-Зара. Там бойцы "Вагнера", как пишут журналисты, воевали с ПНС в феврале-мае 2020 года. При этом если увеличить масштаб карт, то можно увидеть слова, похожие на позывные.

Авторы материала, проанализировав украинскую базу "Миротворец" и доклад ООН о присутствии группы в Ливии, сделали вывод, что речь вполне может идти о "коллегах" владельца планшета. Так, позывной "Метла" может относиться к 36-летнему гражданину РФ Федору Метелкину, который как допускают журналисты, мог принимать участие в боевых действиях на востоке Украины.

[ + – ] Федер Метелкин, позывной "Метла" Фото: BBC

Также одним из мест, которое обозначено на картах, является деревня Эспиа. Там два года назад похитили семью из пяти человек, в результате троих из них убили. Оставшиеся в живых — два брата, один из которых после похищения был уже без одной ноги, — утверждают, что похитители общались между собой на русском языке.

Еще один выживший брат опознал по фотографии на планшете одного из похитителей. Как выяснилось, это мог быть Владимир Анданов ("Ваха"). Он же, как пишет СМИ, может быть причастен к убийствам на востоке Украины.

[ + – ] Владимир Анданов, позывной "Ваха" Фото: BBC

BBC сообщает также об иных свидетельствах уничтожения гражданских лиц, в которых обвиняются "вагнеровцы". Журналисты пишут, что все жертвы — это люди, которые случайно оказались в местах активных боевых действий.

На одной из карт, сохраненной на планшете, нашли черные точки. Это, как выяснили в СМИ, — заминированные позиции, а некоторые из точек помечены названиями самих мин. Большая их часть находится в районе Айн-Зары.

Заказ 270 автоматов Калашникова

Кроме, собственно, планшета, журналисты получили от источника в ливийской разведке заявку, состоящую из 10 страниц, на получение вооружения и техники от 19 января 2020 года.

В разделе "Техника" составитель заявки делал заказ на шесть бронемашин, четыре танка, 12 грузовиков и 44 внедорожных бронированных авто. Также были заказаны 270 автоматов Калашникова, также заказ включает оптические приборы, высокотехнологичные радары, шлемы и комплекты личной защиты, медикаменты.

Фото: BBC

По мнению эксперта по безопасности Криса Кобба-Смита, на сегодняшний день вряд ли какая-то иная военная компания может иметь аналогичную поддержку и запрашивать вооружение.

Среди находок — заявка на восполнение техники, поврежденной во время боевых действий в Мозамбике в 2019 году. На углу документа, как и на ливийских документах, стоит подпись — инициалы Д. У. и цифра 9. Издание предполагает, что речь идет о человеке по имени Дмитрий Уткин.

Кто, как и зачем вступает в ЧВК Вагнера

Журналисты утверждают, что им удалось пообщаться с двумя бывшими бойцами ЧВК. По их словам, в период активных боевых действий с сентября 2019 года по июль 2020-го в Ливии находились до 1000 бойцов "вагнеровцев".

Для вступления в организацию наемники подписывают договоры с мелкими фирмами-однодневками на конкретную работу. Затем проводится их проверка на физическую подготовку и благонадежность, для этого в том числе используют полиграф. После этого "соискателя" отправляют тренироваться в неофициальный лагерь под Краснодаром недалеко от военной базы.

При этом в последнее время для вступления в ЧВК требуется вакцинация против коронавируса и отсутствие проблем с зубами.

Основной мотивацией вступающих собеседники BBC назвали деньги. Притом, как утверждается, чем оплата зависит от того, насколько опасна точка, в которую отправляют человека.

Ранее Марат Габидуллин с позывным "Мартин", наемник ЧВК Вагнера рассказал о том, как российские военные воевали в Сирии. По словам наемника, в Сирии он работал в должности советника батальона "Охотники на ИГИЛ", набранного из сирийцев.

Также напомним, что журналисты-расследователи Bellingcat планируют опубликовать материал о спецоперации по задержанию бойцов ЧВК Вагнера в Минске.