Наемник из ЧВК Вагнера рассказал, как Россия воевала с ИГИЛ в Сирии

Согласно рассказу наемника "Мартина", в Сирии он работал в должности советника батальона "Охотники на ИГИЛ", набранного из сирийцев.

Марат Габидуллин с позывным "Мартин", наемник Частной военной компания Вагнера, в 2015 году вступившей в войну в Сирии и с тех пор поучаствовавшей в десятке локальных конфликтов, рассказал изданию "Медуза" о том, как российские военные воевали в Сирии. Как сообщает издание, Габидуллин за четыре года службы в ЧВК успел тайно получить госнаграду, пережить тяжелое ранение и написать мемуары, которые лично одобрил "отец" ЧВК Вагнера российский бизнесмен и политик Еврений Пригожин.

По словам наемника, 1 апреля 2015 года он подписал договор с компанией Пригожина "Евро Полис", которая по договору с сирийским правительством освобождает в Сирии нефтяные объекты и получает 25%-ный доход от продажи нефти. "Мартин" отметил, что заграничные паспорта выдали на руки прямо перед посадкой на рейс в Сирию, однако "обошлись без формальностей", и в итоге "ни одна из страниц документа была не украшена сирийской визой".

Согласно рассказу Габидуллина, в Сирии он работал в должности советника батальона "Охотники на ИГИЛ", набранного из сирийцев. Подразделение занималось преимущественно агитационной деятельностью, а воевали за них россияне: "В 2017 году, например, как сделали: когда мы во второй раз взяли Пальмиру, "Охотники" вдруг из тыла подошли и съемки произвели. Мы уже на аэродроме сирийских ВВС под Пальмирой были – а они только картинку приехали снимать. Красивую: помню, там кадры были, как они за танком нашим прошли – по нашим же следам".

В то же время, ЧВК Вагнера, по словам интервьюируемого, "действовало на переднем крае противника", а один взвод постоянно вел разведку с помощью беспилотников. В числе прочего Габидуллин отметил, что 15 марта 2016 года в сражении за высоту под Пальмирой он был ранен осколками гранаты: "Но если бы ЧВК не взяла под контроль перевал под Пальмирой и не зашла бы на местный аэродром, то взять город этим сирийским стадом невозможно было бы".

"В итоге почку удалили, селезенку и часть кишечника. В контракте, который я подписал с "Евро Полисом", лечение в случае ранения вообще не упоминалось. Тем не менее после комы я очнулся в Подмосковье в военном госпитале Вишневского, а на последнюю операцию меня вообще перевели в частную клинику "Согаза", которая находится в Питере", – рассказал наемник. По его словам, лечение оплатил сам Пригожин. "Мартин" отметил, что в 2017 году он работал помощником Пригожин, а миллиардер, якобы, даже знаком с черновиком мемуаров Габидуллина.

[ + – ] Мемуары Габидуллина / Meduza.io

Кроме того, российский наемник рассказал и "о самом страшном бое" в Сирии, в котором поучаствовала ЧВК, и непосредственно он сам. Сражение произошло в ночь на 8 февраля 2018 года на Евфрате. Тогда "вагнеровцы" попыталась взять нефтеперегонный завод, который находился под контролем бойцов "Сирийских демократических сил" и их американских советников, но были разгромлены американскими боевыми вертолетами. По словам Габидуллина, никто из тех, от кого зависела ситуация, не нашел в себе смелости, чтобы выйти Пригожина и сказать, что нельзя атаковать этот объект. Более того, как отметил военный, если бы Россия признала свое присутствие в Сирии, то возможно, что США не стали бы применять силу.

"Конечно, командующий российской группировкой и америкосы постоянно на связи были. Американцы, как только начали телефонный контакт, стали добиваться от наших, чтобы те признали, что формирования русские. Вот если бы наши признали, то, возможно, действия американцев были бы иными – чисто упреждающими. Но наш генерал напрочь отмел идею: "Там нет никаких русских!" Понятно, что он на официальном уровне побоялся признать. Зачем ему были нужны эти проблемы", – рассказал "Мартин".

Также военный заявил о случаях мародерства среди его подразделения, причем с элементами вандализма: "Мы не были кристально чистыми. Баловались. В штабах на Хаяне и на "Танкодроме", например, стояли древние камни, которые мы забрали из Пальмиры – массового характера это, правда, не носило. Я одно время занимал помещение, где на полке стоял сколотый барельеф. Скололи, думаю, с площадки верхней с одной из колонн – и там на барельефе какие-то знаки были изображены – возможно, письменность".

Еще одной обязанностью ЧВК в Сирии, согласно рассказу "Мартина", была организация допросов пленных игиловцев: "Они обычно проходили через систему допросов: с ними работали и наши, и представители спецслужб Сирии. Допрашивали бестолково: наша служба безопасности, состоящая из бывших ментов, допрашивала их с точки зрения оперативника, который расследует свершившееся преступление, а не с точки зрения военного разведчика, которому нужно выяснить, что планируется. Дальше пленных передавали сирийцам".

Кроме того собеседник "Медузы" рассказал, что в известном на весь мир Вагнере есть проблемы с коррупцией: "Унас тыловые службы наколенники для работы в саду закупали вместо тактических. Это ж чисто подушки, чтобы по грядкам шастать, – на скалы в таких не упадешь, а по документам их проводили как полноценные. Конкретно воровство!".

По словам Габидуллина, Пригожина, якобы финансирующего деятельность ЧВК, "обманывали не только тыловики обманывали, но и ближайшие помощники", разбогатевшие на снабжении ЧВК. "Запущенный в ЧВК Вагнера проект по закупке и перевооружению разведывательно-дозорной бронемашины был абсолютно нулевой. Закупали списанные БРДМ, обшивали их решеткой, устанавливали системы наблюдения, прицеливания, вооружения. Но сама эта машина состарилась еще в шестидесятые! Никакой пользы от нее не было", – рассказал российский военный.