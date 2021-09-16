Тревожный сигнал. Франция призывает Мали не сотрудничать с ЧВК "Вагнера"

Африканская страна может нанять 1000 вагнеровцев, но тогда Франция выведет свои войска из стран Сахельского района, где они борются против исламистов.

Министр обороны Франции Флоренс Парли предостерегает власти Мали от сделок с российской частной военной компанией "Вагнера". Об этом сообщает BBC.

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Как пишут в издании, Россия пытается повысить свое влияние в Африке, но при этом отрицает наличие переговоров с Мали о контракте с ЧВК.

Позиция Франции

"Если малийские власти заключат договор с "Вагнером", это будет чрезвычайно тревожным и противоречивым сигналом, несовместимым со всем, что мы делали в течение многих лет и намерены делать для поддержки стран Сахеля", — заявила Флоренс Парли.

Наличие российских наемников может помешать Франции в выполнении антитеррористических операций против джихадистов в Сахельском регионе (Чад, Нигер, Мавритания, Мали, Буркина-Фасо, — Фокус). Париж намерен вывести своих военных из Мали, если там появятся российские наемники.

Позиция Мали

В Минобороны Мали не стали отрицать, что переговоры между правительством и "Вагнером" могли быть. Африканская страна, по информации издания, может нанять минимум тысячу российских наемников.

Позиция РФ о ЧВК "Вагнера" в Мали

Кремль отрицает наличие переговоров с Мали об отправке туда российских военных или наемников.

"Официальных переговоров нет. Мы поддерживаем контакты, в том числе через военных, со многими странами, в том числе африканским континентом", — заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Также по словам пресс-секретаря, в Мали нет представителей ВС РФ.

Франция направила свои войска в Мали в 2013 году после захвата исламистами севера страны. С тех пор тысячи французских военных проводят операции против исламистов, связанных с ИГИЛ и "Аль-Каидой".

"ЧВК Вагнера" связывают с близким к президенту России Путину бизнесменом Евгением Пригожиным. Официально "ЧВК Вагнера" не существует — наемничество запрещено российским и международным законодательствами.

Напомним, планшет наемника ЧВК "Вагнера" попал в распоряжение BBC. Журналистам удалось найти доказательства присутствия наемников в Ливии.

Ранее расследователи установили 27 стран, где воюют российские ЧВК.