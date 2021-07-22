Украина и еще 26 стран: где воюют российские частные военные компании (инфографика)

За последние 11 лет география задействования наемников разрослась с 2 до 27 стран. Отдельное внимание в отчете было уделено операциям в Украине, Сирии и Ливии.

Российские частные военные компании (ЧВК) начали появляться в 2010 году. За 11 лет своего развития они разрослись до масштабов, позволяющим им действовать в 27 странах. Об этом указывается в отчете Центра стратегических и международных исследований CSIS.

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Отчет основывается на сочетании количественной и качественной информации, который позволяет сделать несколько выводов о российских ЧВК:

Примерно с 2015 года Россия значительно расширила географию использования ЧВК в мире

Существует тесная связь между правительством и многочисленными ЧВК

"Вагнеровцы" расширяют военную досягаемость Кремля без больших затрат, что позволяет дистанцироваться от жертв. Также они тесно связаны с властями через подставные компании, посредников и олигархов.

Растущее использование РФ ЧВК требует более существенного ответа со стороны США и Запада.

Указывается, что в 2010 году российские частные военные компании принимали участие только на территории двух стран. Но сейчас их география расширилась до 27:

[ + – ] Страны, где принимали участие российские наемники Фото: Скриншот

[ + – ] Слева название компании, во второй колонке вероятные связи с правительством, а в последней, где были задействованы Фото: Скриншот

Российские ЧВК выполняют ряд задач — боевые операции, разведка, сбор и анализ информации, защита лиц, обучение, информационные операции и пропаганда. При этом по российскому законодательству ЧВК запрещены, поэтому их часто регистрируют как охранные фирмы или фирмы по консультации.

Отдельно исследователи посвятили участию ЧВК в ряде стран, среди них Украина, Сирия, Ливия и африканским странам.

В Украине были задействованы RSB Group, Антитеррор Орел, Е.Н.О.Т. и ЧВК Вагнера. Они были задействованы с апреля 2014 года. В августе 2014 количество наемников на стороне оккупантов достигало 6000. Наемники были задействованы в целом ряде операций, например, согласно исследованию, Вагнеровцы были причастны к сбитию Ил-76 в июне 2014. В результате авиакатастрофы погибло 40 украинских военных. Помимо этого они тренировали боевиков, выполняли операции по пропаганде и дезинформации, а также саботажи и наземные операции.

Напомним, суд обязал ГБР открыть производство по возможной госзимене Зеленского в деле "вагнеровцев". 29 июля 2020 года под Минском задержали группу наемников из 33 человек, причастных к российской "ЧВК Вагнера".

Отметим, что основатель ЧВК Blackwater планировал создать в Украине частную армию и фабрику боеприпасов.