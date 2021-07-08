Основатель ЧВК Blackwater планировал создать в Украине частную армию и фабрику боеприпасов

Эрик Принс собирался нанимать ветеранов войны на Донбассе. Для этого он встречался с нардепами Андрем Артеменко и Андреем Деркачом, а также с главой ОП Андреем Ермаком.

Американский бизнесмен, основатель Blackwater, Эрик Принс планировал создать в Украине новую частную военную компанию. Об этом пишет издание Time, ссылаясь на правительственные источники и документы.

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В июне 2020 года создатель ЧВК Blackwater представил бизнес-план по созданию в Украине крупной военной компании, который попал в распоряжение журналистов. Согласно документам, он планировал нанять украинских ветеранов, которые участвовали в войне на Донбассе. На территории Украины также мог появиться завод по производству боеприпасов.

Кроме того, Эрик Принс нацелился на военно-промышленный комплекс: заводы, выпускающие двигатели для самолетов и самолетов, в частности "Антонов" и "Мотор Сич". Бизнесмен решил объединить украинские предприятия в "вертикально интегрированный авиационный консорциум", подобный Boeing и Airbus, ожидая прибыль в размере 10 миллиардов долларов.

Как пишет Time, в 2020 году Эрик Принс встречался с представителями украинской власти: советником президента Игорем Новиковым, бывшим нардепом Андреем Артеменко и действующим депутатом Верховной Рады Андреем Деркачем. Летом 2020 года Принс также встретился в Минске с главой Офиса президента Андреем Ермаком, который подтвердил разговор, однако не стал вдаваться в детали. По словам трех источников, украинские политики сомневались и не спешили связываться с Принсем.

"Нам пришлось задаться вопросом: является ли это лучшим партнерством, которое мы можем получить от американцев? Эта группа сомнительных персонажей работает на близкого союзника Трампа? Мне казалось, что это самое худшее, что Америка могла предложить", — заявил Игорь Новиков.

Time утверждает, что для реализации одного из самых амбициозных проектов в своей карьере, Эрик Принс использовал связи в администрации Дональда Трампа, когда тот был президентом США. В ноябре 2020 года последний проиграл на выборах и уступил пост Джо Байдену, который вместе со своими сторонниками сейчас не поддерживает планы бизнесмена. Вдобавок Деркач и Артеменко являются фигурантами расследования о вмешательстве в президентские выборы в Нью-Йорке.

В 2007 году ЧВК Blackwater угодила в скандал, когда наемники открыли стрельбу на площади в Багдаде, в результате 17 гражданских были убиты и еще 20 — ранены. Нескольких стрелков за это отправили в американскую тюрьму, хотя четверых Дональд Трамп помиловал позже. После инцидента компания потеряла крупный контракт по защите дипломатов и чиновников США в Ираке, однако вскоре провела ребрендинг. По данным Time, Blackwater тренировала бойцов для ЦРУ, готовила войска в Сомали для борьбы с пиратами, обеспечила частную армию для принца Абу Даби.

Ранее писали о расследовании массовых убийств в Ираке и обвинениях в адрес ЧВК Blackwater. Адвокаты наемников заявили, что их подзащитные открыли огонь, поскольку попали в засаду, устроенную боевиками.

Писали также, что "ЧВК Вагнера", воевавшая против Украины на Донбассе, одела военных ЦАР в свои футболки. Одежду с надписью "Russie" получили представители Национальной школы жандармерии в Банги и военного лагеря в Касаи.