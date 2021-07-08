Засновник ПВК Blackwater планував створити в Україні приватну армію і фабрику боєприпасів

Ерік Прінс збирався наймати ветеранів війни на Донбасі. Для цього він зустрічався з нардепами Андрієм Артеменком та Андрієм Деркачем, а також із главою ОП Андрієм Єрмаком.

Американський бізнесмен, засновник Blackwater, Ерік Прінс планував створити в Україні нову приватну військову компанію. Про це пише видання Time, посилаючись на урядові джерела і документи.

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У червні 2020 року творець ПВК Blackwater представив бізнес-план зі створення в Україні великої військової компанії, який потрапив у розпорядження журналістів. Згідно з документами, він планував найняти українських ветеранів, які брали участь у війні на Донбасі. На території України також міг зʼявитися завод із виробництва боєприпасів.

Крім того, Ерік Прінс націлився на військово-промисловий комплекс: заводи, що випускають двигуни для літаків, зокрема "Антонов" і "Мотор Січ". Бізнесмен вирішив обʼєднати українські підприємства у "вертикально інтегрований авіаційний консорціум", схожий на Boeing і Airbus, чекаючи прибуток у розмірі 10 мільярдів доларів.

Як пише Time, у 2020 році Ерік Прінс зустрічався з представниками української влади: радником президента Ігорем Новіковим, колишнім нардепом Андрієм Артеменком і чинним депутатом Верховної Ради Андрієм Деркачем. Влітку 2020 року Прінс також зустрівся в Мінську з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, який підтвердив розмову, однак не став вдаватися в деталі. За словами трьох джерел, українські політики сумнівалися і не поспішали звʼязуватися з Прінсом.

"Нам довелося задатися питанням: чи є це найкращим партнерством, яке ми можемо отримати від американців? Ця група сумнівних персонажів працює на близького союзника Трампа? Мені здавалося, що це найгірше, що Америка могла запропонувати", — заявив Ігор Новіков.

Time стверджує, що для реалізації одного з найамбітніших проектів у своїй карʼєрі, Ерік Прінс використовував звʼязки в адміністрації Дональда Трампа, коли той був президентом США. У листопаді 2020 року останній програв на виборах і поступився посадою Джо Байдена, який разом зі своїми прихильниками зараз не підтримує плани бізнесмена. До того ж Деркач та Артеменко є фігурантами розслідування про втручання в президентські вибори в Нью-Йорку.

У 2007 році ПВК Blackwater потрапила в скандал, коли найманці відкрили стрілянину на площі в Багдаді, внаслідок 17 цивільних були вбиті і ще 20 — поранені. Кількох стрільців за це відправили в американську вʼязницю, хоча чотирьох Дональд Трамп помилував пізніше. Після інциденту компанія втратила великий контракт із захисту дипломатів і чиновників США в Іраку, проте незабаром провела ребрендинг. За даними Time, Blackwater тренувала бійців для ЦРУ, готувала війська в Сомалі для боротьби з піратами, забезпечила приватну армію для принца Абу Дабі.

Раніше писали про розслідування масових вбивств в Іраку та звинувачення на адресу ПВК Blackwater. Адвокати найманців заявили, що їхні підзахисні відкрили вогонь, оскільки потрапили в засідку, влаштовану бойовиками.

Писали також, що "ПВК Вагнера", яка воювала проти України на Донбасі, одягла військових ЦАР у свої футболки. Одяг із написом "Russie" отримали представники Національної школи жандармерії в Бангі та військового табору в Касаї.