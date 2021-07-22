Україна та ще 26 країн: де воюють російські приватні військові компанії (інфографіка)

За останні 11 років географія задіяння найманців розрослася з 2 до 27 країн. Окрема увага у звіті була приділена операціям в Україні, Сирії та Лівії.

Російські приватні військові компанії (ПВК) почали зʼявлятися в 2010 році. За 11 років свого розвитку вони розрослися до масштабів, що дозволяє їм діяти в 27 країнах. Про це зазначається в звіті Центру стратегічних і міжнародних досліджень CSIS.

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Звіт ґрунтується на поєднанні кількісної та якісної інформації, який дозволяє зробити кілька висновків про російські ПВК:

приблизно з 2015 року Росія значно розширила географію використання ПВК у світі;

існує тісний звʼязок між урядом і численними ПВК;

"вагнерівці" розширюють військову досяжність Кремля без великих витрат, що дозволяє дистанціюватися від жертв. Також вони тісно повʼязані з владою через підставні компанії, посередників та олігархів;

підвищене використання РФ ПВК вимагає більш істотної відповіді з боку США та Заходу.

Вказується, що в 2010 році російські приватні військові компанії брали участь тільки на території двох країн. Але зараз їхня географія розширилася до 27:

[ + – ] Країни, де брали участь російські найманці Фото: Скриншот

[ + – ] Ліворуч назва компанії, у другій колонці ймовірні зв'язки з урядом, а в останній, де були задіяні Фото: Скриншот

Російські ПВК виконують низку завдань — бойові операції, розвідка, збір та аналіз інформації, захист осіб, навчання, інформаційні операції та пропаганда. При цьому за російським законодавством ПВК заборонені, тому їх часто реєструють як охоронні фірми або фірми з консультації.

Окремо дослідники присвятили увагу участі ПВК у низці країн, серед них Україна, Сирія, Лівія та африканським країнам.

В Україні були задіяні RSB Group, Антитерор Орел, Е.Н.О.Т. і ПВК Вагнера. Вони були задіяні з квітня 2014 року. У серпні 2014 року кількість найманців на боці окупантів сягала 6 000. Найманці були задіяні в низці операцій, наприклад, згідно з дослідженням, вагнерівці були причетні до збитого Іл-76 у червні 2014. Унаслідок авіакатастрофи загинули 40 українських військових. Крім цього вони тренували бойовиків, виконували операції з пропаганди та дезінформації, а також саботажі та наземні операції.

Нагадаємо, суд зобовʼязав ДБР відкрити провадження у можливій держзраді Зеленського в справі "вагнерівців". 29 липня 2020 року під Мінськом затримали групу найманців із 33 осіб, причетних до російської "ПВК Вагнера".

Зазначимо, що засновник ПВК Blackwater планував створити в Україні приватну армію та фабрику боєприпасів.