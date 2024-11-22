Не однієї крові, але зі спільними мікробами: у друзів справді є щось спільне (фото)

Дослідники з'ясували, що друзі насправді обмінюються не лише їжею та хобі, є дещо ще.

Більшості з нас складно уявити своє життя без друзів. Саме з цими людьми ми ділимося переживаннями, хобі, їжею, емоціями та багатьом іншим. Але тепер учені з'ясували, що є дещо ще — менш очевидне: ми також ділимося з другом і кишковими мікробами, пише Science Alert.

Простими словами, вчені дійшли висновку, що наша особиста флора насправді також є докладним профілем нашого соціального життя. У новій роботі вчені зосередилися на тому, наскільки сильно особиста соціальна взаємодія впливає на мікробіом кишківника людини — результати цікаві.

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Дослідження було проведено командою з Єльського університету, яку очолили Франческо Бегіні та Джексон Пуллман. Їхній аналіз включав зіставлення карти соціальних мереж 1787 дорослих, які живуть в ізольованих селах Гондурасу, з докладним аналізом мікробів, які живуть у кишківнику кожного учасника. Вони також зібрали інформацію про соціальні мережі жителів села, щоб створити детальну картину того, хто проводив час із ким у спільноті.

Дані, використані вченими, були отримані з більшого проєкту, що стартував у 2013 році у співпраці з місцевими та регіональними органами охорони здоров'я, а також місцевими лідерами, який використовували не тільки для досліджень. Метою також була діагностика та лікування учасників.

Під час збору даних учасників проінструктували, як збирати власні зразки калу, і передали їх місцевій команді, яка помістила їх у холодильник і відправила в США для аналізу. Зазначимо, що великий проєкт охоплював 176 сіл, тоді як учені в новому дослідженні сконцентрувалися на зразках, зібраних у 18 особливо ізольованих населених пунктах у західних високогір'ях Гондурасу.

Результати дослідження були опубліковані в журналі Nature і вказують на те, що види та штами мікробів розподіляються не тільки між сім'ями, а й іншими зв'язками, наприклад, близькими друзями.

Дослідники також виявили, що кишкова флора соціально центральних людей, тих, у кого були більші соціальні зв'язки в суспільстві, більше схожа на флору всього села, ніж у людей, які живуть на соціальній периферії.

Різні частоти (вгорі) і типи (внизу) взаємодії впливали на те, наскільки схожими були штами кишкових мікробів у людей Фото: vaccine-1

Результати також вказують на те, що обмін штамами посилюється через соціальні зв'язки з плином часу. Наприклад, серед 301 людини, чий мікробіом був знову виміряний через 2 роки, штами людей з найбільшою кількістю соціальних контактів стали більш схожими один на одного. Для тих, хто дедалі більше ізолюється від особистих взаємодій, скорочення контактів з іншими майже напевно зіграє свою роль у складі їхнього мікробіому.

На жаль, вчені поки не готові сказати, яку роль у житті людини відіграє цей обмін кишковими бактеріями. Передбачається, як і з більшістю біологічних явищ, це, ймовірно, залежить від цілої низки чинників.

Зазначимо, що попередні дослідження також пов'язують мікробіоми кишківника з психічними та фізичними захворюваннями, які інакше не вважаються біологічно заразними, такими як ожиріння, депресія та артрит.

Надалі вчені планують провести дослідження в інших частинах світу для більшої вибірки. Однак вважають, що їхні результати мають загальну значущість і не прив'язані до конкретного місця чи людей.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, як друзі дитинства можуть зробити нас хворими.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.