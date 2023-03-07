Тримайте друзів близько. Вчені виявили, що близькі друзі зберігають "ключ" до довголіття

Результати дослідження свідчать, що саме близькі люди здатні більш ніж удвічі знизити ризик смерті.

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Багато прислів'їв, ніби натякали нам, що друзі вкрай важливі не тільки для нашого соціального життя, а й фізичного та психологічного здоров'я. Тепер дослідники нарешті знайшли тому наукове підтвердження, пише The Telegraph.

Нове дослідження вчених із Західно-китайської лікарні при Сичуаньському університеті довели, що регулярне спілкування з друзями, особливо у пізньому віці, може допомогти збільшити тривалість нашого життя.

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Результати дослідження свідчать, що для людей у віці 80 років щоденне спілкування з друзями більш ніж удвічі знижує ризик смерті в наступні п'ять років у порівнянні з тими, хто не підтримував зв'язок із приятелями.

Наприклад, вчені виявили, що кожен 5-й із тих, хто уникав соціальних контактів, помер протягом наступних 5 років. Водночас серед тих, хто вів активне повсякденне соціальне життя, померла лише 1 з 14 осіб. Цікаво, що навіть ті, хто лише зрідка проводив час із друзями, знижували ризик смерті до 1 із 11, тоді як ті, хто підтримували зв'язок один раз на тиждень — знижували ризик до 1 із 13.

Вчені зазначають, що вони виявили цей зв'язок між спілкуванням із друзями та можливістю жити довше, проте досі не зовсім розуміють, як це працює. Водночас дослідники припускають, що велика кількість друзів, ймовірно, може сприяти здоровішому способу життя, а також високій фізичній активності та зниженню стресу. Цікаво, що цей виявлений зв'язок зберігався навіть при врахуванні низки інших факторів, наприклад, здоров'я або достаток, які могли б заважати людям залишати свої будинки.

Більш ранні дослідження свідчать, що люди старші 75 років часто ведуть дуже закритий спосіб життя і рідко підтримують стосунки з друзями, приятелями чи навіть сусідами. Однак тепер вчені вважають, що це негативно впливає на тривалість життя.

Попередні дослідження також свідчать про те, що самотність не є простим емоційним станом розуму, а насправді здатна запустити низку генетичних змін, які можуть призвести до розвитку хвороб або ранньої смерті.

Зазначимо, що в новому дослідженні вчені використали дані реципієнтів, зарахованих до китайського поздовжнього дослідження тривалості здорового життя, яке стартувало 1998 року і продовжується досі.

Вчені зазначають, що результати свідчать про те, що щоденне спілкування з друзями насправді має значніший вплив, ніж щотижневі або випадкові зустрічі з друзями, а тому нам слід було б переглянути своє ставлення до соціального життя.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, скільки потрібно часу, щоб стати справжніми друзями.