Слова розкажуть про здоров'я: вчені навчилися визначати психічний стан людей за їхньою мовою

Незвичайне дослідження представило вченим новий погляд на наше повсякденне мовлення, як на фактор, що вказує на майбутні проблеми з психікою. Виявилося, що певні слова можуть видати в людині цілу купу проблем, про які вона сама може не знати.

Нещодавнє дослідження вчених показало, що звичне використання негативної лексики в повсякденному мовленні може бути тісно пов'язане з посиленням симптомів депресії та тривоги з плином часу, незалежно від стану психічного здоров'я людини. Таким чином учені отримали ще один важливий ранній індикатор погіршення психологічного стану людей, який може допомогти їм починати лікування проблеми раніше, пише PsyPost.

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Дослідження, опубліковане в журналі Cognition & Emotion, робить внесок у зростаючу кількість робіт, спрямованих на використання моделей природної мови як індикаторів психічного здоров'я, особливо таких поширених станів, як депресія і тривожність. У науковій роботі, проведеній Ізабелою Казмірчак та її командою, вивчали, як вживання негативних слів у природній мові може відображати і навіть передбачати психологічні ускладнення, пропонуючи новий підхід до моніторингу цих станів.

У дослідженні взяли участь 40 осіб, які нещодавно пережили серйозну негативну життєву подію, що дало змогу дослідникам вивчити вплив негативної лексики без втручання терапії. Симптоми депресії і тривоги кожного учасника оцінювали за допомогою діагностичного інструменту SCID-I і Госпітальної шкали тривоги і депресії. Учасники записували описи значущих життєвих подій у три моменти протягом року, що відповідають різним стадіям емоційної адаптації — шоку, кризі та відновленню.

Ці розповіді, розшифровані та проаналізовані за допомогою польськомовних словників почуттів, дозволили дослідникам простежити, як їхні мовні тенденції корелюють з емоційними симптомами. Результати показали, що постійне частіше використання слів з негативною оцінкою корелює з підвищеними симптомами депресії та тривоги, незалежно від клінічного діагнозу. Це було справедливо як для груп із депресією, так і для груп без депресії, що дає змогу припустити, що часте вживання негативних слів може слугувати маркером проблем із психічним здоров'ям.

Цікаво, що, хоча використання позитивної лексики певною мірою пов'язане з нижчими рівнями депресії та тривоги, цей зв'язок був слабкішим і менш стійким, ніж той, що спостерігався щодо негативної лексики. Зміни в позитивній або негативній лексиці з часом не збігалися зі змінами в симптомах депресії або тривоги. Це вказує на те, що стабільні мовні патерни, а не короткострокові зрушення, можуть дати більш надійну інформацію про психічне здоров'я, вважають автори.

Науковці відзначили цінність моніторингу стійких мовних тенденцій як потенційних індикаторів стану психічного здоров'я, а не зосередження виключно на скороминущих змінах у мовних настроях. Однак вони наголошують на обмеженні у використанні розмовної мови, яка може не повністю відображати мову, використовувану людьми в інших формах, як-от письмове спілкування або повідомлення в соціальних мережах.

Раніше Фокус писав про відмінності депресії у чоловіків і жінок. Нове дослідження ДНК провело чіткі відмінності між чоловічою і жіночою депресією і вказує на необхідність різних методів діагностики та лікування.

Також Фокус писав про те, що депресію може викликати несправна імунна система. Нове дослідження припускає, що депресія може бути пов'язана не із запаленням, а з ослабленням імунної відповіді в мозку.

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