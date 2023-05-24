Імунна диверсія. Учені вважають, що депресію спричиняє несправна імунна система

Новаторське дослідження припускає, що депресія може бути пов'язана не із запаленням, а з ослабленням імунної відповіді в мозку.

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Депресія залишається глобальною кризою, що призводить до тяжкої інвалідності. Відомо, що близько третини пацієнтів із великим депресивним розладом (БДР) не реагують на наявні методи лікування. Це активізувало пошуки коренів цього розладу, який позбавляє працездатності, що призвело до вдосконалення методів лікування, пише New Atlas.

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Попередні дослідження вказували на запалення як на ймовірний зв'язок із депресією, підкріплений доказами наявності про- і протизапальних білків (також відомих як цитокіни та хемокіни) у крові та посмертній тканині мозку пацієнтів із БДР. На користь цієї теорії свідчить і вищий рівень захворюваності на БДР серед людей, які страждають на хронічні запальні захворювання, як-от ревматоїдний артрит, запальні захворювання кишківника та розсіяний склероз. Примітним фактом тут є вплив запалення на діяльність мікроглії.

Мікроглія — це бойова сила імунітету мозку. Вона становить від 10 до 15 % усіх клітин мозку. У здоровому мозку ці клітини завжди пильні, постійно патрулюючи його, щоб забезпечити оптимальне функціонування. Її найважливіші завдання полягають в очищенні клітинних відходів, підтримці нейронних мереж та усуненні пошкоджень.

Хоча в дослідженнях мікроглії у пацієнтів з БДР спостерігалися суперечності, аномалії в цих клітинах були пов'язані з такими психічними захворюваннями, як шизофренія, розлад аутистичного спектра і біполярний розлад. Ця неоднозначність ролі мікроглії в БДР викликала цікавість у дослідників з Нідерландського інституту неврології, що підштовхнуло їх до глибшого вивчення питання.

Щоб краще зрозуміти зв'язок між мікроглією, запаленням і депресією, дослідники проаналізували білу і сіру речовину в посмертних тканинах мозку 13 осіб із депресією, порівнявши їх зі зразками 10 осіб без депресії.

"Під час нашого дослідження ми використовували свіжі тканини після смерті, щоб виділити мікроглії і порівняти між собою людей з депресією і без неї", — пояснив Карел Шепстра, головний дослідник дослідження. Він додав: "Ми спостерігали аномальні мікроглії у пацієнтів з депресією, причому найбільш значні аномалії спостерігалися у тих, хто був найбільш пригнічений перед смертю".

Цікаво, що неактивні мікроглії були виявлені тільки в сірій речовині. Важливо зазначити, що сіра речовина заповнена нейронами, які відповідають за обробку інформації та управління рухом, пам'яттю та емоціями.

Шепстра натякнув на потенційну взаємодію між мікроглією і структурами в сірій речовині, а саме нейронами і синапсами. Зацікавившись тим, як ці неактивні мікроглії можуть сприяти розвитку депресії, команда провела секвенування РНК для виявлення змін в експресії генів. Вони виявили два білки, CD200 і CD47, присутні на високому рівні в нейронах і синапсах сірої речовини, які, як відомо, приглушують імунні реакції мікроглії.

Це відкриття поставило під сумнів загальноприйняту теорію, що пов'язує депресію із запаленням.

Шепстра уточнив: "Ми роками вважали, що депресія пов'язана із запаленням мозку, але ми спостерігаємо зворотне: замість нейрозапалення ми бачимо імунодепресивну категорію мікроглії". Далі він пояснив, що ці білки є свого роду сигналом "не пускати" мікроглії, заважаючи їм очищати пошкоджені зв'язки, що, можливо, сприяє розвитку депресії.

Це відкриття може пояснити, чому випробування протизапальних засобів для лікування БДР виявилися неефективними. Дослідники попереджають, що їхні результати ґрунтуються на зразках пацієнтів із пізньою стадією БДР, що вказує на те, що запалення і активація мікроглії можуть бути актуальними і на ранніх стадіях захворювання.

На наступному етапі дослідження буде вивчено вплив неактивної мікроглії на підтримку і формування зв'язків між нейронами, що відкриє можливості для інноваційних підходів до лікування.

"Розуміння того, що саме порушує цей процес, може стати мішенню для нових ліків", — припустив Шепстра. Він підкреслив: "Наше дослідження дало змогу встановити, що в мозку людей, які страждали на депресію протягом життя, спостерігається змінена активність клітин. Це дає глибше розуміння того, що йде не так, формуючи основу для майбутніх досліджень".

Тим часом, підтримання здоров'я мікроглії може бути досягнуто шляхом вживання фруктів, овочів і корисних жирів. Забезпечення міцного мікробіома кишківника позитивно впливає на розвиток і загальне благополуччя мікроглії. Відмова від алкоголю і куріння, а також достатній сон також можуть допомогти запобігти запуску запальної реакції.

Раніше Фокус писав про зв'язок між тривогою, депресією і алкоголем. Дослідники вважають, що знайшли причину, чому деякі люди почуваються більш тривожними після вживання алкоголю, а інші — ні.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.