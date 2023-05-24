Иммунная диверсия. Ученые считают, что депрессию вызывает неисправная иммунная система

Новаторское исследование предполагает, что депрессия может быть связана не с воспалением, а с ослаблением иммунного ответа в мозге.

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Депрессия остается глобальным кризисом, приводящим к тяжелой инвалидности. Известно, что около трети пациентов с большим депрессивным расстройством (БДР) не реагируют на имеющиеся методы лечения. Это активизировало поиски корней этого лишающего трудоспособности расстройства, что привело к совершенствованию методов лечения, пишет New Atlas.

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Предыдущие исследования указывали на воспаление как на вероятную связь с депрессией, подкрепленную доказательствами наличия про- и противовоспалительных белков (также известных как цитокины и хемокины) в крови и посмертной ткани мозга пациентов с БДР. В пользу этой теории говорит и более высокий уровень заболеваемости БДР среди людей, страдающих хроническими воспалительными заболеваниями, такими как ревматоидный артрит, воспалительные заболевания кишечника и рассеянный склероз. Примечательным фактом здесь является влияние воспаления на деятельность микроглии.

Микроглия — это боевая сила иммунитета мозга. Она составляет от 10 до 15 % всех клеток мозга. В здоровом мозге эти клетки всегда бдительны, постоянно патрулируя его, чтобы обеспечить оптимальное функционирование. Ее важнейшие задачи заключаются в очистке клеточных отходов, поддержании нейронных сетей и устранении повреждений.

Хотя в исследованиях микроглии у пациентов с БДР наблюдались противоречия, аномалии в этих клетках были связаны с такими психическими заболеваниями, как шизофрения, расстройство аутистического спектра и биполярное расстройство. Эта неоднозначность роли микроглии в БДР вызвала любопытство у исследователей из Нидерландского института неврологии, что подтолкнуло их к более глубокому изучению вопроса.

Чтобы лучше понять связь между микроглией, воспалением и депрессией, исследователи проанализировали белое и серое вещество в посмертных тканях мозга 13 человек с депрессией, сравнив их с образцами 10 человек без депрессии.

"В ходе нашего исследования мы использовали свежие ткани после смерти, чтобы выделить микроглии и сравнить между собой людей с депрессией и без нее", – объяснил Карел Шепстра, главный исследователь исследования. Он добавил: "Мы наблюдали аномальные микроглии у пациентов с депрессией, причем наиболее значительные аномалии наблюдались у тех, кто был наиболее подавлен перед смертью".

Интересно, что неактивные микроглии были обнаружены только в сером веществе. Важно отметить, что серое вещество заполнено нейронами, которые отвечают за обработку информации и управление движением, памятью и эмоциями.

Шепстра намекнул на потенциальное взаимодействие между микроглией и структурами в сером веществе, а именно нейронами и синапсами. Заинтересовавшись тем, как эти неактивные микроглии могут способствовать развитию депрессии, команда провела секвенирование РНК для выявления изменений в экспрессии генов. Они обнаружили два белка, CD200 и CD47, присутствующие на высоком уровне в нейронах и синапсах серого вещества, которые, как известно, приглушают иммунные реакции микроглии.

Это открытие поставило под сомнение общепринятую теорию, связывающую депрессию с воспалением.

Шепстра уточнил: "Мы годами считали, что депрессия связана с воспалением мозга, но мы наблюдаем обратное: вместо нейровоспаления мы видим иммунодепрессивную категорию микроглии". Далее он объяснил, что эти белки являются своего рода сигналом "не пускать" микроглии, мешая им очищать поврежденные связи, что, возможно, способствует развитию депрессии.

Это открытие может объяснить, почему испытания противовоспалительных средств для лечения БДР оказались неэффективными. Исследователи предупреждают, что их результаты основаны на образцах пациентов с поздней стадией БДР, что указывает на то, что воспаление и активация микроглии могут быть актуальны и на ранних стадиях заболевания.

На следующем этапе исследования будет изучено влияние неактивной микроглии на поддержание и формирование связей между нейронами, что откроет возможности для инновационных подходов к лечению.

"Понимание того, что именно нарушает этот процесс, может стать мишенью для новых лекарств", – предположил Шепстра. Он подчеркнул: "Наше исследование позволило установить, что в мозге людей, страдавших депрессией в течение жизни, наблюдается измененная активность клеток. Это дает более глубокое понимание того, что идет не так, формируя основу для будущих исследований".

Между тем, поддержание здоровья микроглии может быть достигнуто путем употребления фруктов, овощей и полезных жиров. Обеспечение крепкого микробиома кишечника положительно влияет на развитие и общее благополучие микроглии. Отказ от алкоголя и курения, а также достаточный сон также могут помочь предотвратить запуск воспалительной реакции.

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