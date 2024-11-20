Корисно для серця: 4 продукти, які допоможуть знизити рівень холестерину

Здоров'я серця багато в чому залежить від типу жирів, які ми споживаємо. Незважаючи на те, що жири є невід'ємною частиною збалансованого раціону, не всі жири однакові. Деякі з них є вкрай шкідливими для здоров'я, наприклад, ті, що містяться в смажених або оброблених продуктах.

Корисні жири, такі як мононенасичені та поліненасичені жири відіграють вирішальну роль у підтримці здоров'я серця. Дієтологиня Джоанна Ангман розповіла про чотири корисні жири, які слід їсти частіше для здоров'я серцево-судинної системи та зниження рівня холестерину. Про це пише She Finds.

Авокадо

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Авокадо багатий на клітковину і корисні жири, які сприяють насиченню і знижують загальне споживання калорій. Клітковина допомагає зберігати відчуття ситості протягом більш тривалого періоду часу, позбавляючи від непотрібних перекусів і переїдання. Крім того, в ньому багато мононенасичених жирів, які допомагають знизити рівень "поганого холестерину" (ЛПНЩ).

Менш відомим фактом є те, що цей зелений суперпродукт багатий на калій, який має вирішальне значення для здоров'я серця і зниження ризику серцевих захворювань.

"Багаті мононенасиченими жирами, авокадо допомагають знизити рівень поганого холестерину, одночасно підвищуючи рівень хорошого. Вони також допомагають вам почуватися ситим, знижуючи загальне споживання калорій", — каже вона.

Жирна риба

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Жирна риба багата на омега-3 жирні кислоти, зокрема ЕПК (ейкозапентаєнову кислоту) і ДГК (докозагексаєнову кислоту). Ці жири необхідні для різних функцій організму і пов'язані з підтримкою зусиль зі зниження ваги.

"Лосось, скумбрія і сардини багаті омега-3 жирними кислотами, які знижують рівень тригліцеридів і ризик серцевих захворювань. Омега-3 також сприяють зниженню ваги, покращуючи метаболічне здоров'я", — каже вона.

Горіхи

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Мононенасичені та поліненасичені жири в горіхах допомагають знизити рівень холестерину ЛПНЩ, також відомого як "поганий" холестерин. Ці жири також сприяють підвищенню рівня хорошого холестерину і допомагають виводити холестерин ЛПНЩ з артерій.

"Мигдаль, волоські горіхи і фісташки є чудовими джерелами корисних жирів, клітковини і білка. Вони допомагають знизити рівень холестерину і зберегти відчуття ситості, запобігаючи переїданню", — каже Ангман.

Оливкова олія

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Оливкова олія переважно складається з мононенасичених жирів, зокрема олеїнової кислоти, яка відома своєю користю для здоров'я. Мононенасичені жири в оливковій олії допомагають знизити рівень "поганого" холестерину, що має вирішальне значення для зниження ризику серцевих захворювань.

"Оливкова олія першого холодного віджиму багата на антиоксиданти і мононенасичені жири, які допомагають зменшити запалення і поліпшити рівень холестерину. Це основний продукт у здоровій для серця середземноморській дієті".

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