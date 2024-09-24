Високий рівень: 5 порад від кардіолога, які допоможуть знизити холестерин

Високий рівень холестерину може негативно вплинути на здоров'я серця. Але не варто панікувати, кардіологи поділилися порадами, які допоможуть змінити ваш спосіб життя і природним способом нормалізувати рівень холестерину.

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Якщо результати лабораторних досліджень показують, що у вас високий рівень холестерину, то ви не самотні. Близько 25 мільйонів дорослих американців мають високий рівень холестерину. Але оскільки високий рівень холестерину не має симптомів, багато людей навіть не підозрюють про це, поки не здадуть аналіз крові. Але деякі зміни в харчуванні та способі життя, рекомендовані експертами, допоможуть привести рівень холестерину в норму. Про це пише Eatingwell.

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Холестерин виробляється в печінці та відіграє важливу роль в організмі, зокрема сприяє травленню, створенню клітин, виробництву вітамінів і гормонів. У той час як ваш організм технічно виробляє весь необхідний йому холестерин, він також надходить із деяких продуктів, які ми вживаємо. Інші фактори, такі як діабет 2 типу, ожиріння, куріння, відсутність фізичних вправ і сімейний анамнез високого рівня холестерину, також можуть збільшити ваші показники.

Незважаючи на те, що холестерин виконує багато важливих функцій, занадто велика його кількість може призвести до проблем зі здоров'ям серця. "Високий рівень холестерину може вплинути на артерії по всьому тілу, що може призвести до серйозних несприятливих наслідків, таких як серцеві напади та інсульти", — говорить доктор медичних наук, кардіолог з Capital Cardiac Care в Меріленді. Панкадж Лал,

"Хороша новина полягає в тому, що є кілька речей, які ви можете зробити, щоб знизити рівень холестерину", — говорить Лал. Він назвав основні кроки, які кардіологи рекомендують зробити, у разі виявлення високого рівня холестерину, а також іншими порадами щодо підтримки здоров'я серця.

Почніть займатися спортом

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Якщо у вас виявлено високий рівень холестерину, настав час встати з дивану, і струсити пил з кросівок. Фізична активність може підвищити рівень корисного холестерину ЛПВЩ і зменшити "поганий" холестерин ЛПНЩ, що закупорює артерії, і жири в крові, відомі як тригліцериди.

"Найкращі тренування — це ті, які покращують кардіо-здоров'я, наприклад, ходьба, біг або інші аеробні навантаження на свіжому повітрі, як-от їзда на велосипеді, — каже Лал. — Усе, що змушує ваше серце битися".

Найчудовіше у фізичних вправах те, що ви можете чергувати їх, щоб уникнути одноманітності. Почніть зі звичайної ходьби або поплавайте, прогуляйтеся, зробіть пробіжку, запишіться на заняття фітнесом або прокотіться на велосипеді. Лал рекомендує не менше 150 хвилин вправ помірної інтенсивності щотижня. Ви можете досягти цієї мети, розбивши її на 20 хвилин на день або 30 хвилин п'ять днів на тиждень.

Обмежте споживання насичених жирів

"Вживання продуктів із високим вмістом насичених жирів може збільшити ваші шанси на розвиток високого рівня холестерину, — каже Лал. — Насичені жири містяться в продуктах тваринного походження, таких як жирні шматки м'яса, птиця і жирні молочні продукти".

Американська кардіологічна асоціація рекомендує обмежити насичені жири до 6% від загальної кількості щоденних калорій (близько 13 грамів насичених жирів для тих, хто їсть 2000 калорій на день).

Якщо ви не знаєте, з чого почати, подумайте про те, щоб зробити кілька замін у своєму харчуванні. Наприклад, замість ковбаси або бекону, обирайте нежирні шматки яловичини, курки або грудки індички (фарш із білого м'яса курки або індички теж підійде). Під час приготування їжі використовуйте оливкову олію замість вершкового масла. А якщо ви їсте молочні продукти, обирайте сир із низьким вмістом жиру, а не жирні сорти, наливайте знежирене молоко в каву замість вершків і спробуйте знежирений грецький йогурт замість сметани.

Їжте більше фруктів і овочів

Фото: Freepik

Більшість людей не їдять достатню кількість фруктів та овочів. Це означає не тільки меншу кількість вітамінів і мінералів, а й недостатню кількість клітковини, особливо розчинної, яка знижує рівень холестерину. Вважається, що цей тип клітковини допомагає знизити рівень холестерину, виводячи його з організму. Не дивно, що Лал рекомендує їсти більше продуктів, багатих на розчинну клітковину: апельсини, яблука, груші, брюссельська капуста, морква, батат — усе це чудові джерела.

Слідкуйте за тиском

Високий кров'яний тиск може збільшити навантаження на артерії, що призведе до їхньої жорсткості та більшого накопичення бляшок, каже Лал. Він рекомендує контролювати кров'яний тиск за допомогою харчування і регулярних фізичних вправ.

Киньте палити

Дослідження показують, що курці мають вищий рівень загального холестерину та тригліцеридів і нижчий рівень корисного холестерину ЛПВЩ. "Куріння посилює запалення в кровоносних судинах, що може призвести до накопичення бляшок", — каже Лал.

Звичайно, кинути палити непросто, і якщо вам потрібна допомога, Лал рекомендує поговорити зі своїм лікарем, щоб обговорити такі варіанти, як нікотинові пластирі або жувальні гумки.

Нагадаємо, 6 інгредієнтів, які допоможуть знизити рівень холестерину.

Раніше Фокус писав про те, які напої природним чином допоможуть знизити холестерин.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця