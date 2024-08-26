Для здорового серця: 6 інгредієнтів, які допоможуть знизити рівень холестерину

Підтримка здорового рівня холестерину необхідна для зниження ризику серцево-судинних захворювань, однієї з основних причин смерті в усьому світі. Знизити і підтримувати холестерин у нормі допоможуть звичні й улюблені багатьма продукти.

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Холестерин — це жирна речовина, що циркулює в крові, і хоча він необхідний організму для побудови клітин, надто багато "поганого" холестерину (ЛПНЩ) може закупорити артерії та збільшити ризик серцевих проблем. З іншого боку, "хороший" холестерин (ЛПВЩ) допомагає виводити поганий холестерин із кровотоку. Включення в щоденний раціон корисних для серця продуктів, які знижують рівень "поганого" холестерину і підвищують рівень хорошого холестерину, — це простий, але ефективний спосіб захистити ваше серце. Про це пише She Finds.

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Один зі зручних способів додати ці корисні для серця інгредієнти у своє повсякденне життя — це змішати їх із коктейлями. Дієтолог Крутіка Нанаваті виокремлює низку інгредієнтів, які не тільки сприяють поліпшенню рівня холестерину, а й пропонують безліч додаткових переваг для здоров'я. Ось 6 потужних добавок, які ви можете включити у свій раціон для поліпшення здоров'я серця:

Вівсянка

Фото: Getty Images

Вівсянка — багате джерело розчинної клітковини, яка, як відомо, знижує рівень поганого холестерину. "Коли ви додаєте вівсянку у свій коктейль, ви забезпечуєте свій організм здоровою дозою розчинної клітковини, яка може допомогти поліпшити ваш профіль холестерину", — пояснює Нанаваті. Розчинна клітковина зв'язується з холестерином у травному тракті, зменшуючи його всмоктування і допомагаючи підтримувати чистоту артерій.

Насіння чіа

Насіння чіа — ще одне чудове джерело розчинної клітковини, а також жирних кислот омега-3 та антиоксидантів. "Це крихітне насіння має потужний ефект для здоров'я серця", — зазначає Нанаваті. Омега-3, що містяться в насінні чіа, допомагають знизити рівень холестерину ЛПНЩ, а антиоксиданти захищають ваші клітини від пошкоджень. Як бонус насіння чіа також довше зберігає відчуття ситості і чудово підходить для зниження ваги.

Насіння льону

Фото: Freepik

Насіння льону багате на жирні кислоти омега-3, які можуть допомогти знизити рівень поганого холестерину. Однак Нанаваті зазначає, що важливо подрібнювати лляне насіння перед додаванням його в коктейль, щоб поліпшити засвоюваність і розкрити всі його поживні переваги. Це насіння — простий спосіб посилити користь для здоров'я серця від ваших смузі.

Горіхи та насіння

Мигдаль, волоські горіхи та інші горіхи й насіння є чудовими джерелами корисних жирів і клітковини. "Вони можуть сприяти зниженню рівня холестерину ЛПНЩ і допомагають вам почуватися ситими та задоволеними", — каже Нанаваті. Корисні жири в горіхах сприяють здоров'ю серця, покращуючи рівень холестерину і знижуючи ризик серцевих захворювань.

Ягоди

Фото: Freepik

Ягоди, включно з чорницею, полуницею і малиною, багаті антиоксидантами, які життєво важливі для захисту вашого серця. "Антиоксиданти допомагають знизити окислювальний стрес і запалення, обидва з яких можуть сприяти серцевим захворюванням", — пояснює Нанаваті. Ягоди також додають природної солодкості та освіжаючого смаку вашим коктейлям.

Авокадо

Авокадо багате на корисні для серця мононенасичені жири, які допомагають знизити рівень поганого холестерину. "Авокадо не тільки сприяє підвищенню рівня здорового холестерину, а й надає вашому коктейлю кремової текстури", — каже Нанаваті. Завдяки поєднанню корисних жирів і необхідних поживних речовин авокадо є ідеальним доповненням до будь-якого корисного для серця коктейлю.

Включаючи ці інгредієнти до вашого щоденного раціону, ви можете підтримувати рівень холестерину та загальне здоров'я серця. "Експериментуйте з різними комбінаціями цих інгредієнтів, щоб знайти свій улюблений смак, даючи при цьому вашому серцю необхідні йому поживні речовини", — радить Нанаваті.

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Раніше Фокус писав про те, які напої природним чином допоможуть знизити холестерин.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця