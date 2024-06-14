7 найкращих овочів, які допоможуть знизити високий рівень холестерину

Високий рівень поганого холестерину може призвести до серцево-судинних захворювань або інсульту. Але є овочі, які можуть допомогти знизити рівень холестерину.

Холестерин важливий для вироблення гормонів і перетравлення жирної їжі, але занадто велика його кількість може призвести до проблем із серцем. Холестерин і ваше харчування йдуть рука об руку. І хоча вам слід їсти менше продуктів зі шкідливими жирами, вживання певних овочів може допомогти знизити рівень холестерину. Про це пише Health Shots.

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Існує ліпопротеїн низької щільності (ЛПНЩ) або "поганий" холестерин, який необхідно контролювати. Високий рівень поганого холестерину може призвести до утворення бляшок в артеріях, що призводить до інсульту або серцевих захворювань.

Рівень ліпопротеїнів високої щільності (ЛПВЩ) або "хорошого" холестерину має бути підвищений, оскільки це може знизити ризик серцевих захворювань. Згідно з аналізом 2020 року, опублікованим у Nutrition Reviews, вживання більше ніж трьох порцій овочів і фруктів на день може допомогти знизити рівень поганого холестерину і загального холестерину. Дієтологиня Таня Мехра назвала овочі, які можуть допомогти контролювати рівень холестерину.

Шпинат

Фото: Jacqueline Рowell/Pexels

Шпинат багатий на лютеїн та інші каротиноїди, що допомагають знизити рівень холестерину. Ви можете додавати його в салати, смузі або навіть у яєчню.

Капуста кале

Кале містить клітковину й антиоксиданти, які допомагають знизити рівень холестерину ЛПНЩ. У дослідженні 2016 року, опублікованому в Журналі гіпертонії та кардіології, взяли участь люди з метаболічним синдромом. Було виявлено, що вживання 14 грамів порошку капусти щодня протягом восьми тижнів знижувало рівень поганого холестерину в учасників. Використовуйте її в салатах, супах або приготуйте корисні чіпси з капусти.

Брокколі

Фото: Freepik

За словами експерта, броколі містить розчинну клітковину і багата на антиоксиданти, що сприяють зниженню рівня холестерину. Готуйте її на парі, запікайте або додавайте в рагу та салати.

Батат

За словами Мехри, у солодкій картоплі багато клітковини й антиоксидантів, які допомагають контролювати рівень холестерину. Запечіть, підсмажте або розімніть його в пюре. Ви також можете використовувати батат як основу для тушкованих страв та супів.

Морква

Фото: Freepik

Морква багата розчинною клітковиною, особливо пектином, який допомагає знизити рівень холестерину. Її можна їсти сирою на перекус, додавати в салати або готувати в супах і тушкованих стравах, щоб підтримувати здоров'я.

Капуста

Фото: Freepik

Капуста — волокнистий овоч, який має протизапальні властивості та містить антиоксиданти. Ви можете використовувати її для приготування перших страв і салатів.

Гіркий гарбуз

За словами експерта, гіркий гарбуз очищає кров і допомагає поліпшити роботу серця. Ви можете приготувати його на пару, обсмажити або використовувати як інгредієнт для приготування інших страв.

Ці овочі є гарним варіантом для зниження рівня холестерину, оскільки вони містять розчинну клітковину й антиоксиданти, які можуть знизити рівень поганого холестерину та поліпшити загальний стан здоров'я серця.

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Раніше Фокус писав про те, які напої природним чином допоможуть знизити холестерин.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.