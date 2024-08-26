Для здоровья сердца: 6 ингредиентов, которые помогут снизить уровень холестерина

Поддержание здорового уровня холестерина необходимо для снижения риска сердечно-сосудистіх заболеваний, одной из основных причин смерти во всем мире. Снизить и поддерживать холестерин в норме помогут привычные и любимые многими продукты.

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Холестерин — это жирное вещество, циркулирующее в крови, и хотя он необходим организму для построения клеток, слишком много "плохого" холестерина (ЛПНП) может закупорить артерии и увеличить риск сердечных проблем. С другой стороны, "хороший" холестерин (ЛПВП) помогает выводить плохой холестерин из кровотока. Включение в ежедневный рацион полезных для сердца продуктов, которые снижают уровень холестерина ЛПНП и повышают уровень холестерина ЛПВП, — это простой, но эффективный способ защитить ваше сердце. Об этом пишет She Finds.

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Один из удобных способов добавить эти полезные для сердца ингредиенты в свою повседневную жизнь — это смешать их с коктейлями. Диетолог Крутика Нанавати выделяет ряд ингредиентов, которые не только способствуют улучшению уровня холестерина, но и предлагают множество дополнительных преимуществ для здоровья. Вот шесть мощных добавок, которые вы можете включить в свой рацион для улучшения здоровья сердца:

Овсянка

Фото: Getty Images

Овсянка — богатый источник растворимой клетчатки, которая, как известно, снижает уровень плохого холестерина. "Когда вы добавляете овсянку в свой коктейль, вы обеспечиваете свой организм здоровой дозой растворимой клетчатки, которая может помочь улучшить ваш профиль холестерина", — объясняет Нанавати. Растворимая клетчатка связывается с холестерином в пищеварительном тракте, уменьшая его всасывание и помогая поддерживать чистоту артерий.

Семена чиа

Семена чиа — еще один отличный источник растворимой клетчатки, а также жирных кислот омега-3 и антиоксидантов. "Эти крошечные семена обладают мощным эффектом для здоровья сердца", — отмечает Нанавати. Омега-3, содержащиеся в семенах чиа, помогают снизить уровень холестерина ЛПНП, а антиоксиданты защищают ваши клетки от повреждений. В качестве бонуса семена чиа также дольше сохраняют чувство сытости и отлично подходят для снижения веса.

Семена льна

Фото: Freepik

Семена льна богаты жирными кислотами омега-3, которые могут помочь снизить уровень плохого холестерина. Однако Нанавати отмечает, что важно измельчать льняные семена перед добавлением их в коктейль, чтобы улучшить усвояемость и раскрыть все их питательные преимущества. Эти семена — простой способ усилить пользу для здоровья сердца от ваших смузи.

Орехи и семена

Миндаль, грецкие орехи и другие орехи и семена являются прекрасными источниками полезных жиров и клетчатки. "Они могут способствовать снижению уровня холестерина ЛПНП и помогают вам чувствовать себя сытыми и удовлетворенными", — говорит Нанавати. Полезные жиры в орехах способствуют здоровью сердца, улучшая уровень холестерина и снижая риск сердечных заболеваний.

Ягоды

Фото: Freepik

Ягоды, включая чернику, клубнику и малину, богаты антиоксидантами, которые жизненно важны для защиты вашего сердца. "Антиоксиданты помогают снизить окислительный стресс и воспаление, оба из которых могут способствовать сердечным заболеваниям", — объясняет Нанавати. Ягоды также добавляют естественную сладость и освежающий вкус вашим коктейлям.

Авокадо

Авокадо богато полезными для сердца мононенасыщенными жирами, которые помогают снизить уровень плохого холестерина. "Авокадо не только способствует повышению уровня здорового холестерина, но и придает вашему коктейлю кремовую текстуру", — говорит Нанавати. Благодаря сочетанию полезных жиров и необходимых питательных веществ авокадо является идеальным дополнением к любому полезному для сердца коктейлю.

Включая эти ингредиенты в ваши ежедневный рацион, вы можете поддерживать уровень холестерина и общее здоровье сердца. "Экспериментируйте с различными комбинациями этих ингредиентов, чтобы найти свой любимый вкус, давая при этом вашему сердцу необходимые ему питательные вещества", — советует Нанавати.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту