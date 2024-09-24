Высокий уровень: 5 советов от кардиолога, которые помогут снизить холестерин

Высокий уровень холестерина может негативно повлиять на здоровье сердца. Но не стоит паниковать, кардиологи поделились советами, которые помогут изменить ваш образ жизни и природным способом нормализовать уровень холестерина.

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Если результаты лабораторных исследований показывают, что у вас высокий уровень холестерина, то вы не одиноки. Около 25 миллионов взрослых американцев имеют высокий уровень холестерина. Но поскольку высокий уровень холестерина не имеет симптомов, многие люди даже не подозревают об этом, пока не сдадут анализ крови. Но некоторые изменения в питании и образе жизни, рекомендованные экспертами, помогут привести уровень холестерина в норму. Об этом пишет Eatingwell.

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Фото: Freepik

Холестерин вырабатывается в печени и играет важную роль в организме, в том числе способствует пищеварению, созданию клеток, производству витаминов и гормонов. В то время как ваш организм технически производит весь необходимый ему холестерин, он также поступает из некоторых продуктов, которые мы употребляем. Другие факторы, такие как диабет 2 типа, ожирение, курение, отсутствие физических упражнений и семейный анамнез высокого уровня холестерина, также могут увеличить ваши показатели.

Несмотря на то, что холестерин выполняет много важных функций, слишком большое его количество может привести к проблемам со здоровьем сердца. "Высокий уровень холестерина может повлиять на артерии по всему телу, что может привести к серьезным неблагоприятным последствиям, таким как сердечные приступы и инсульты", — говорит доктор медицинских наук, кардиолог из Capital Cardiac Care в Мэриленде. Панкадж Лал,

"Хорошая новость заключается в том, что есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы снизить уровень холестерина", — говорит Лал. Он назвал основные шаги, которые кардиологи рекомендуют предпринять, в случае обнаружения высокого уровня холестерина, а также другими советами по поддержанию здоровья сердца.

Начните заниматься спортом

Фото: Freepik

Если у вас обнаружен высокий уровень холестерина, пора встать с дивана, и стряхнуть пыль с кроссовок. Физическая активность может повысить уровень полезного холестерина ЛПВП и уменьшить закупоривающий артерии "плохой" холестерин ЛПНП и жиры в крови, известные как триглицериды.

"Лучшие тренировки — это те, которые улучшают кардиоздоровье, например, ходьба, бег или другие аэробные нагрузки на свежем воздухе, такие как езда на велосипеде, — говорит Лал. — Все, что заставляет ваше сердце биться".

Самое замечательное в физических упражнениях то, что вы можете чередовать их, чтобы избежать однообразия. Начните с обычной ходьбы или поплавайте, прогуляйтесь, совершите пробежку, запишитесь на занятие фитнесом или прокатитесь на велосипеде. Лал рекомендует не менее 150 минут упражнений умеренной интенсивности каждую неделю. Вы можете достичь этой цели, разбив ее на 20 минут в день или 30 минут пять дней в неделю.

Ограничьте потребление насыщенных жиров

"Употребление продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров может увеличить ваши шансы на развитие высокого уровня холестерина, — говорит Лал. — Насыщенные жиры содержатся в продуктах животного происхождения, таких как жирные куски мяса, птица и жирные молочные продукты".

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует ограничить насыщенные жиры до 6% от общего количества ежедневных калорий (около 13 граммов насыщенных жиров для тех, кто ест 2000 калорий в день).

Если вы не знаете, с чего начать, подумайте о том, чтобы сделать несколько замен в своем питании. Например, вместо колбасы или бекона, выбирайте нежирные куски говядины, курицы или грудки индейки (фарш из белого мяса курицы или индейки тоже подойдет). При приготовлении пищи используйте оливковое масло вместо сливочного. А если вы едите молочные продукты, выбирайте сыр с низким содержанием жира, а не жирные сорта, наливайте обезжиренное молоко в кофе вместо сливок и попробуйте обезжиренный греческий йогурт вместо сметаны.

Ешьте больше фруктов и овощей

Фото: Freepik

Большинство людей не едят достаточное количество фруктов и овощей. Это означает не только меньшее количество витаминов и минералов, но и недостаточное количество клетчатки, особенно растворимой, которая снижает уровень холестерина. Считается, что этот тип клетчатки помогает снизить уровень холестерина, выводя его из организма. Неудивительно, что Лал рекомендует есть больше продуктов, богатых растворимой клетчаткой: апельсины, яблоки, груши, брюссельская капуста, морковь, батат — все это отличные источники.

Следите за давлением

Высокое кровяное давление может увеличить нагрузку на артерии, что приведет к их жесткости и большему накоплению бляшек, говорит Лал. Он рекомендует контролировать кровяное давление с помощью питания и регулярных физических упражнений.

Бросьте курить

Исследования показывают, что курильщики имеют более высокий уровень общего холестерина и триглицеридов и более низкий уровень полезного холестерина ЛПВП. "Курение усиливает воспаление в кровеносных сосудах, что может привести к накоплению бляшек", — говорит Лал.

Конечно, бросить курить непросто и если вам нужна помощь, Лал рекомендует поговорить со своим лечащим врачом, чтобы обсудить такие варианты, как никотиновые пластыри или жевательные резинки.

Напомним, 6 ингредиентов, которые помогут снизить уровень холестерина.

Ранее Фокус писал о том, какие напитки естественным образом помогут снизить холестерин.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту