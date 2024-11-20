Полезно для сердца: 4 продукта, которые помогут снизить уровень холестерина

Здоровье сердца во многом зависит от типа жиров, которые мы потребляем. Несмотря на то, что жиры являются неотъемлемой частью сбалансированного рациона, не все жиры одинаковы. Некоторые из них крайне вредны для здоровья, например, те, которые содержатся в жареных или обработанных продуктах.

Полезные жиры, такие как мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры играют решающую роль в поддержании здоровья сердца. Диетолог Джоанна Ангман рассказала о четырех полезных жирах, которые следует есть чаще для здоровья сердечно-сосудистой системы и снижения уровня холестерина. Об этом пишет She Finds.

Авокадо

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Авокадо богат клетчаткой и полезными жирами, которые способствуют насыщению и снижают общее потребление калорий. Клетчатка помогает сохранять чувство сытости в течение более длительного периода времени, избавляя от ненужных перекусов и переедания. Кроме того, в нем много мононенасыщенных жиров, помогающих снизить уровень "плохого холестерина" (ЛПНП).

Менее известным фактом является то, что этот зеленый суперпродукт богат калием, который имеет решающее значение для здоровья сердца и снижения риска сердечных заболеваний.

"Богатые мононенасыщенными жирами, авокадо помогают снизить уровень плохого холестерина, одновременно повышая уровень хорошего. Они также помогают вам чувствовать себя сытым, снижая общее потребление калорий", — говорит она.

Жирная рыба

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Жирная рыба богата омега-3 жирными кислотами, в частности ЭПК (эйкозапентаеновой кислотой) и ДГК (докозагексаеновой кислотой). Эти жиры необходимы для различных функций организма и связаны с поддержкой усилий по снижению веса.

"Лосось, скумбрия и сардины богаты омега-3 жирными кислотами, которые снижают уровень триглицеридов и риск сердечных заболеваний. Омега-3 также способствуют снижению веса, улучшая метаболическое здоровье", — говорит она.

Орехи

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Мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры в орехах помогают снизить уровень холестерина ЛПНП, также известного как "плохой" холестерин. Эти жиры также способствуют повышению уровня хорошего холестерина и помогают выводить холестерин ЛПНП из артерий.

"Миндаль, грецкие орехи и фисташки являются отличными источниками полезных жиров, клетчатки и белка. Они помогают снизить уровень холестерина и сохранить чувство сытости, предотвращая переедание", — говорит Ангман

Оливковое масло

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Оливковое масло преимущественно состоит из мононенасыщенных жиров, в частности олеиновой кислоты, которая известна своей пользой для здоровья. Мононенасыщенные жиры в оливковом масле помогают снизить уровень "плохого" холестерина, что имеет решающее значение для снижения риска сердечных заболеваний.

"Оливковое масло первого холодного отжима богато антиоксидантами и мононенасыщенными жирами, которые помогают уменьшить воспаление и улучшить уровень холестерина. Это основной продукт в здоровой для сердца средиземноморской диете".

Напомним, 5 советов от кардиолога, которые помогут снизить холестерин.

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