Слова расскажут о здоровье: ученые научились определять психическое состояние людей по их речи

Необычное исследование представило ученым новый взгляд на нашу повседневную речь, как на фактор, указывающий на будущие проблемы с психикой. Оказалось, что определенные слова могут выдать в человеке целый ворох проблем, о которых он сам может не знать.

Недавнее исследование ученых показало, что привычное использование негативной лексики в повседневной речи может быть тесно связано с усилением симптомов депрессии и тревоги с течением времени, независимо от состояния психического здоровья человека. Таким образом ученые получили еще один важный ранний индикатор ухудшения психологического состояния людей, который может помочь им начинать лечение проблемы раньше, пишет PsyPost.

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Исследование, опубликованное в журнале Cognition & Emotion, вносит вклад в растущее число работ, направленных на использование моделей естественного языка в качестве индикаторов психического здоровья, особенно таких распространенных состояний, как депрессия и тревожность. В научной работе, проведенной Изабелой Казмирчак и ее командой, изучалось, как употребление негативных слов в естественном языке может отражать и даже предсказывать психологические осложнения, предлагая новый подход к мониторингу этих состояний.

В исследовании приняли участие 40 человек, недавно переживших серьезное негативное жизненное событие, что позволило исследователям изучить влияние негативной лексики без вмешательства терапии. Симптомы депрессии и тревоги каждого участника оценивались с помощью диагностического инструмента SCID-I и Госпитальной шкалы тревоги и депрессии. Участники записывали описания значимых жизненных событий в три момента в течение года, соответствующие различным стадиям эмоциональной адаптации — шоку, кризису и восстановлению.

Эти рассказы, расшифрованные и проанализированные с помощью польскоязычных словарей чувств, позволили исследователям проследить, как их языковые тенденции коррелируют с эмоциональными симптомами. Результаты показали, что постоянное более частое использование слов с негативной оценкой коррелирует с повышенными симптомами депрессии и тревоги, независимо от клинического диагноза. Это было справедливо как для групп с депрессией, так и для групп без депрессии, что позволяет предположить, что частое употребление негативных слов может служить маркером проблем с психическим здоровьем.

Интересно, что, хотя использование позитивной лексики в некоторой степени связано с более низкими уровнями депрессии и тревоги, эта связь была слабее и менее устойчивой, чем та, которая наблюдалась в отношении негативной лексики. Изменения в позитивной или негативной лексике со временем не совпадали с изменениями в симптомах депрессии или тревоги. Это указывает на то, что стабильные языковые паттерны, а не краткосрочные сдвиги, могут дать более надежную информацию о психическом здоровье, считают авторы.

Ученые отметили ценность мониторинга устойчивых языковых тенденций как потенциальных индикаторов состояния психического здоровья, а не сосредоточения исключительно на преходящих изменениях в языковых настроениях. Однако они отмечают ограничение в использовании разговорной речи, которая может не полностью отражать язык, используемый людьми в других формах, таких как письменное общение или сообщения в социальных сетях.

Ранее Фокус писал о различии депрессии у мужчин и женщин. Новое исследование ДНК провело четкие различия между мужской и женской депрессией и указывает на необходимость разных методов диагностики и лечения.

Также Фокус писал о том, что депрессию может вызывать неисправная иммунная система. Новое исследование предполагает, что депрессия может быть связана не с воспалением, а с ослаблением иммунного ответа в мозге.

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