Как преодолеть выгорание, чтобы эффективнее работать на работе: эксперт дает три совета (видео)

Выгорание на работе является одной из довольно частых причин ментальных проблем работников. Один из коучей и специалистов Крис Херст поделился тремя советами, как избежать этого состояния.

Эмоциональное выгорание (burnout) является довольно частым явлением среди офисных работников, а также угрожает не только ментальному, но и физическому здоровью. Об этом пишет британский таблоид Mirror.

Журналисты пишут, что большинству работников приходится страдать от этого явления, когда нет здорового баланса между рабочим и личным временем. Это приводит к падению концентрации, пролонгированию выздоровления от этого состояния и грозит потерей работы.

Документальный фильм DW о выгорании на работе

Известный коуч и автор Крис Херст выделил три особые вещи, которые стоит принять во внимание тем людям, которые могут оказаться в подобной ситуации. По мнению эксперта, именно принимая во внимание три простых совета, люди смогут грамотно выйти из этого состояния.

"Во-первых, спросите себя — почему вы что-то делаете или выполняете задание? Это очень легко, если мы заняты, если мы истощены, если мы выгорели, полностью забыли или потеряли из виду то, для чего и что делаем. Если это не учесть, то наша занятость означает трату времени, но не сосредоточенность на задачах, выполнение которых движет нас к конкретной цели", — отмечает эксперт, добавляя, что важно понимать цели выполнения задач — почему, как и для чего. Это позволит понять, что может отвлекать и мешать для достижения цели.

Вторая важная вещь — это досуг: он должен быть качественным, комфортным и приводить к компенсации потраченной энергии на работе.

"Ведение дневника, медитация, изучение чего-то нового, например нового языка, нового инструмента, нового вида спорта, научиться танцевать, посетить театр. Также не помешает общение с друзьями, восстановление связей с семьей или людьми, с которыми мы давно не общались. Вы в глубине души будете знать, что это такое, но мы должны найти занятия, которые позволят нашей умственной энергии заряжаться", — констатирует господин Херст.

Третий совет — это чаще бывать на свежем воздухе. Эксперт убежден, что повышенная подвижность и активность позволят снять физическое и эмоциональное напряжение.

"Ежедневно выходите на улицу. Сделайте немного физических упражнений. Идите на прогулку. Убедитесь, что у вас есть место и время для обеденного перерыва, место и время для ваших друзей. Именно давление стен, в которых вы сидите, однообразие и отсутствие смены задач являются причинами выгорания на работе. Именно поэтому важно понимать, не как это произошло, а как этого избежать", — констатирует господин Херст.

Напомним, Фокус писал о 4 важных признаках выгорания, которые нельзя игнорировать. Стресс на работе или сложности в жизни могут быстро подтолкнуть нас к пределу наших возможностей. Поэтому очень важно распознавать предупреждающие знаки, указывающие на выгорание.

Также мы рассказывали, как женщина оставила работу адвоката, стала баристой и обрела счастье. Всемирная организация здравоохранения не рассматривает выгорание на рабочем месте как заболевание, а, скорее всего, как синдром, провоцируемый постоянным стрессом во время работы.

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