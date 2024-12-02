Як подолати вигорання, аби ефективніше працювати на роботі: експерт дає три поради (відео)

Вигорання на роботі є однією з доволі частих причин ментальних проблем працівників. Один з коучів та фахівців Кріс Гьорст поділився трьома порадами, як уникнути цього стану.

Емоційне вигорання (burnout) є доволі частим явищем серед офісних працівників, а також загрожує не лише ментальному, але й фізичному здоров'ю. Про це пише британський таблоїд Mirror.

Журналісти пишуть, що більшості працівників доводиться страждати від цього явища, коли не має здорового балансу між робочим і особистим часом. Це призводить до падіння концентрації, пролонгуванню одужання від цього стану і загрожує втратою роботи.

Документальний фільм DW про вигорання на роботі

Відомий коуч та автор Кріс Гьорст виділив три особливі речі, які варто взяти до уваги тим людям, які можуть опинитися в подібній ситуації. На думку експерта, саме беручи до уваги три простих поради, люди зможуть грамотно вийти з цього стану.

"По-перше, запитайте себе — чому ви щось робите або виконуєте завдання? Це дуже легко, якщо ми зайняті, якщо ми виснажені, якщо ми вигоріли, повністю забули або втратили з поля зору те, для чого і що робимо. Якщо це не врахувати, то наша зайнятість означає витрату часу, але не зосередженість на завданнях, виконання яких рухає нас до конкретної мети", — відзначає експерт, додаючи, що важливо розуміти цілі виконання завдань — чому, як і для чого. Це дозволить зрозуміти, що може відволікати та заважати для досягнення цілі.

Друга важлива річ — це дозвілля: воно має бути якісним, комфортним та приводити до компенсації витраченої енергії на роботі.

"Ведення щоденника, медитація, вивчення чогось нового, як-от нової мови, нового інструменту, нового виду спорту, навчитися танцювати, відвідати театр. Також не завадить спілкування з друзями, відновлення зв’язків із сім’єю чи людьми, з якими ми давно не спілкувалися. Ви в глибині душі знатимете, що це таке, але ми повинні знайти заняття, які дозволять нашій розумовій енергії заряджатися", — констатує пан Гьорст.

Третя порада — це частіше бувати на свіжому повітрі. Експерт переконаний, що підвищена рухливість та активність дозволять зняти фізичне та емоційне напруження.

"Щодня виходьте на вулицю. Зробіть трохи фізичних вправ. Ідіть на прогулянку. Переконайтеся, що у вас є місце та час для обідньої перерви, місце та час для ваших друзів. Саме тиск стін, в яких ви сидите, одноманітність та відсутність зміни задач є причинами вигорання на роботі. Саме тому важливо розуміти, не як це сталося, а як цього уникнути", — констатує пан Гьорст.

Нагадаємо, Фокус писав про 4 важливі ознаки вигорання, які не можна ігнорувати. Стрес на роботі або складнощі в житті можуть швидко підштовхнути нас до межі наших можливостей. Тому дуже важливо розпізнавати попереджувальні знаки, що вказують на вигорання.

Також ми розповідали, як жінка залишила роботу адвоката, стала баристою і знайшла щастя. Всесвітня організація охорони здоров'я не розглядає вигорання на робочому місці як захворювання, а, найімовірніше, як синдром, що провокується постійним стресом під час роботи.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.