Професійне вигорання: жінка залишила роботу адвоката, стала бариста і знайшла щастя

Всесвітня організація охорони здоров'я не розглядає вигорання на робочому місці як захворювання, а, скоріше, як синдром, що провокується постійним стресом під час роботи.

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У повсякденній роботі юриста 29-річній мешканці Торонто Чой не подобався постійний стрес, і вона вирішила стати бариста, попри фінансові труднощі, які спочатку приносила нова робота, її життя змінилося. Про це повідомляє Newsweek.

За її словами, тепер вона достатньо довіряє собі й свого часу зробить у житті правильний вибір.

Ця історія мешканки канадської столиці відображає проблему вигорання на робочому місці, з якою доводиться стикатися багатьом.

Всесвітня організація охорони здоров'я не розглядає професійне вигорання як захворювання, а скоріше як синдром, що провокується постійним стресом на робочому місці, з яким не вдається справлятися.

"Ця історія стара як світ. Я переїхала до Канади з Південної Кореї, коли мені було три роки, і зростала з відчуттям того, що маю стати лікарем, юристом або інженером. Чесно кажучи, я навіть переконала себе, що хочу стати юристом, бо думала, що так зможу допомагати людям робити світ кращим", — пояснила Чой.

За її словами, вона зрозуміла, що насправді робота юриста означає слідування встановленим правилам, якими б несправедливими вони не здавалися.

Згідно з дослідженням Deloitte, 53% жінок кажуть, що рівень стресу, з яким вони стикаються, вищий, ніж рік тому. Майже половина відчуває себе перегорілими.

"Вигорання — головний фактор, через який жінкам доводиться шукати нових роботодавців: майже 40% жінок, які активно шукають нового роботодавця, назвали це основною причиною", — йдеться в публікації.

Більша частина опитаних хоче піти від свого роботодавця в найближчі два роки, і тільки 10% планують залишитися з поточним роботодавцем довше ніж п'ять років, наголошується у звіті.

Чой зацікавилася кавою минулого року і захотіла дізнатися про неї більше.

За її словами, вона хотіла на власному досвіді з'ясувати, що потрібно для управління кав'ярнею.

Спочатку подумувала про оплату курсів бариста, але потім їй спало на думку, що вона могла б просто спробувати знайти роботу бариста з частковою зайнятістю.

За її словами, вона знайшла одну з місцевих мереж і провела невелике дослідження. З'ясувала, що їм потрібні співробітники та надіслала "найгірше резюме в історії".

За словами Чой, її сторінка в TikTok неухильно зростала, і вона почала заробляти гроші, беручи участь в оплачуваній співпраці як відома особа.

Коли вона працювала юристом, то пила каву не заради задоволення.

"Швидше, це було схоже на моторне мастило, яке підтримувало цю машину, я працювала на автопілоті, — пояснила вона. — Коли я перестала займатися адвокатською діяльністю і навчилася більше цінувати концепцію турботи про себе, кава перетворилася на творчість. Я почала експериментувати з різними рецептами еспресо і ділитися цими часто невдалими експериментами зі своїми підписниками в інтернеті. Я навіть почала відвідувати нові кав'ярні всюди щотижня".

Попри очевидні побоювання, пов'язані зі зміною роботи, нова діяльність бариста потрібна їй, щоб зосередитися на собі та не турбуватися ні про що стороннє.

"Однак я скажу ось що: кожне рішення вимагає жертв, — резюмувала Чой. — Деякі люди жертвують своїми захопленнями, щоб отримати можливість жити комфортно, і навпаки".

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