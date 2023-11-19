Профессиональное выгорание: женщина оставила работу адвоката, стала бариста и нашла счастье

Всемирная организация здравоохранения не рассматривает выгорание на рабочем месте как заболевание, а, скорее, как синдром, провоцируемый постоянным стрессом во время работы.

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В повседневной работе юриста 29-летней жительнице Торонто Чой не нравился постоянный стресс и она решила стать бариста, и, несмотря на финансовые затруднения, которые поначалу приносила новая работа, ее жизнь изменилась. Об этом сообщает Newsweek.

По ее словам, теперь она достаточно доверяет себе и в свое время сделает в жизни правильный выбор.

Эта история жительницей канадской столицы отражает проблему выгорания на рабочем месте, с которой приходится сталкиваться многим.

Всемирная организация здравоохранения не рассматривает профессиональное выгорание как заболевание, а скорее как синдром, провоцируемый постоянным стрессом на рабочем месте, с которым не удается справляться.

"Эта история стара как мир. Я переехала в Канаду из Южной Кореи, когда мне было три года, и росла с ощущением того, что должна стать врачом, юристом или инженером. Честно говоря, я даже убедила себя, что хочу стать юристом, потому что думала, что так смогу помогать людям делать мир лучше", — объяснила Чой.

По ее словам, она поняла, что на самом деле работа юриста означает следование установленным правилам, какими бы несправедливыми они ни казались.

Согласно исследованию Deloitte, 53% женщин говорят, что уровень стресса, с которым они сталкиваются, выше, чем год назад. Почти половина чувствует себя перегоревшими.

"Выгорание — главный фактор, из-за которого женщинам приходится искать новых работодателей: почти 40% женщин, которые активно ищущих нового работодателя, назвали это основной причиной", — говорится в публикации.

Более половины опрошенных хотят уйти от своего работодателя в ближайшие два года, и только 10% планируют остаться с текущим работодателем дольше пяти лет, отмечается в отчете.

Чой заинтересовалась кофе в прошлом году и захотела узнать о нем больше.

По ее словам, она хотела на собственном опыте выяснить, что нужно для управления кофейней.

Вначале подумывала об оплате курсов бариста, но затем ей пришло в голову, что она могла бы просто попытаться найти работу бариста с частичной занятостью.

По ее словам, она нашла одну из местных сетей и провела небольшое исследование. Выяснила, что им требуются сотрудники и отправила "худшее резюме в истории".

По словам Чой, ее страница в TikTok неуклонно росла, и она начала зарабатывать деньги, участвуя в оплачиваемом сотрудничестве как известное лицо.

Когда она работала юристом, то пила кофе не ради удовольствия.

"Скорее, это было похоже на моторное масло, которое поддерживало эту машину, я работала на автопилоте, — объяснила она. — Когда я перестала заниматься адвокатской деятельностью и научилась больше ценить концепцию заботы о себе, кофе превратилось в творчество. Я начала экспериментировать с различными рецептами эспрессо и делиться этими часто неудачными экспериментами со своими подписчиками в интернете. Я даже начала посещать новые кофейни повсюду еженедельно".

Несмотря на очевидные опасения, связанные со сменой работы, новая деятельность бариста нужна ей, чтобы сосредоточиться на себе и не беспокоиться ни о чем постороннем.

"Однако я скажу вот что: каждое решение требует жертв, — резюмировала Чой. — Некоторые люди жертвуют своими увлечениями, чтобы получить возможность жить комфортно, и наоборот".

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