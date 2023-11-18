Увидели фото в соцсетях: кот путешествовал поездом, а владельцы и не догадывались (фото)

По словам хозяев животного, коту нравилось, когда утром его гладили путешественники возле железнодорожной станции. Однако 10 ноября он решил проехаться с ними.

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Семилетний кот Ленни сбежал из дома и запрыгнул в вагон поезда, который из Манчестера в Северной Англии направлялся в Пикадилли. Местонахождение "беглеца" владельцы Джеймс и Лора Стоктон узнали из социальных сетей. Об этом сообщает Mirror.

Как отмечают в издание, кот Ленни любит прогуливаться возле железнодорожной станции Хай-Пик в графстве Дербишир, а больше всего животному нравится, когда утром его гладят путешественники. Однако 10 ноября он решил отправиться с ними в путешествие к главной железнодорожной станции в городе "Манчестер Пикадилли".

По словам хозяев кота Джеймса и Лоры Стоктон, они всегда боялись, что их домашний любимец однажды может вскочить в поезд. Вскоре так и произошло.

Фото кота владельцы случайно увидели в соцсетях

Ленни вышел из дома, прогулялся до станции на линии Бакстон, соединяющей пассажиров Хай-Пика с Манчестером, и сел на поезд, направлявшийся в Пикадилли. Пара обнаружила побег Ленни, когда Лора заметила сообщение в местной группе в Facebook.

Кота-авантюриста сфотографировали пассажиры. На фото Ленни стоит на одном из столиков.

"Этот кот едет в поезде между Бакстоном и Уэйли Бридж", — говорилось в заметке с фотографией кота.

Джеймс и Лора Стоктон Кот Ленни

"Вооружились коробкой лакомств": Ленни нашли в 5 милях от дома

Лаура быстро позвонила Джеймсу, и они начали планировать, как вернуть животное.

"Сообщение в Facebook получило много распространений, поэтому с нами связалось большое количество людей, которые узнали его и знали, что он принадлежит нам", — сказал Джеймс Стоктон.

Владелец проверил устройство отслеживания палача и увидел, что он был примерно в пяти милях (8 километрах).

"Я работал дома и не имел машины, поэтому попросил своего соседа подвезти меня к мосту Уэйли, вооружившись коробкой лакомств и переноской для котов", — подчеркнул Стоктон.

Люди, которые жили вблизи станции, заметили Ленни на перроне. Им удалось забрать кота и доставить в безопасное место.

"От публикации в Facebook до момента, как вернули животное домой, прошло всего около 50 минут. Нам невероятно повезло. Он легко мог оказаться на Пикадилли", — говорит владелец.

Напомним, что дикие и домашние кошки избегали друг друга 2 000 лет. В новом исследовании говорится о том, как коты уживались на общей территории.

Также сообщалось, что ученые рассказали, почему кошки всегда приземляются на лапы.