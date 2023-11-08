В США паук укусил мужчину: но его кот первым обнаружил инфекцию (фото)

По словам жителя США, его кот проявил заботу и прижался к больной ноге. Он вел себя странно еще до того, как инфекция распространилась.

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Житель штата Массачусетс Александр Паулино заразился неприятной инфекцией после того, как паук укусил его ногу. Но, по его словам, домашний кот обнаружил признаки инфекции еще раньше, чем он сам. Об этом случае пишет издание Newsweek.

Кошки порой кажутся крайне индивидуальными животными, но вместе с тем и очень привязываются к своим владельцам. Согласно исследованию, проведенному в 2019 году, результаты которого опубликовал журнал Current Biology, то, как кошачьи привязываются к своим хозяевам сравнимо с привязанностью ребенка к родителям.

Авторы исследования провели эксперимент, в ходе которого владелец домашнего животного провел с кошкой две минуты в новой комнате, после чего ушел, оставив животное одного на две минуты. Затем владелец животного вернулся.

Ученые заметили, что большинство кошек, участвовавших в исследовании, отреагировали на появление своего хозяина: они видят в людях источник надежной привязанности.

В Массачусетсе кот Лунай проявил свою заботу о хозяине и прижался к больной ноге. По словам владельца, кот вел себя странно возле ноги еще до того, как инфекция распространилась.

"Лунай — чудесная кошка, — сказал его владелец. — Он любит играть с игрушками, но ему очень быстро становится скучно. Он очень хорошо себя ведет. Не любит, когда его берут на руки, но терпит. Обращает на себя внимание утром или поздним вечером и любит иногда спать на мне".

По словам владельца кота, обычно он сворачивается в клубок возле головы, но по возвращении из больницы, куда он попал с тяжелой формой инфекции, кот стал прижиматься к больной ноге.

"Я не уверен, что это был за паук, но он был агрессивный", — сказал Паулино, добавив, что все выглядит так, будто кот знал о проблеме.

Есть мнение, что кошки предупреждают об опасности

"Такое ощущение, будто он знал, что ноге инфекция, было теплее, чем обычно, — сказал владелец кота. — Он и прежде обращал внимание на мою правую ногу, когда я о ней и не думал".

За несколько дней до того, как обнаружилась инфекция, кот следовал за владельцем в ванную, хотя обычно так себя не ведет, и после выздоровления это не повторялось.

Действительно ли кошки замечают, что их хозяевам нездоровиться или же это ошибочное впечатление, как бы то ни было, кот Лунай еще больше привязался к своему хозяину в последнее время, и тот решил поделиться историей с пользователями Reddit.

"Я чувствовал себя подавленным, — написал автор поста. — Но кот действительно помог скрасить мой день, и я решил, что он поможет и другим".

Напомним, что дикие и домашние кошки избегали друг друга 2000 лет. В новом исследовании идет речь о том, как коты уживались на общей территории.

Также сообщалось, что ученые рассказали, почему кошки всегда приземляются на лапы.