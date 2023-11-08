У США павук вкусив чоловіка: але його кіт першим виявив інфекцію (фото)

За словами жителя США, його кіт виявив турботу і притулився до хворої ноги. Він поводився дивно ще до того, як інфекція поширилася.

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Житель штату Массачусетс Александр Пауліно заразився неприємною інфекцією після того, як павук вкусив його ногу. Але, за його словами, домашній кіт виявив ознаки інфекції ще раніше, ніж він сам. Про цей випадок пише видання Newsweek.

Кішки часом здаються вкрай індивідуальними тваринами, але разом з тим і дуже прив'язуються до своїх власників. Згідно з дослідженням, проведеним 2019 року, результати якого опублікував журнал Current Biology, те, як котячі прив'язуються до своїх господарів, можна порівняти з прив'язаністю дитини до батьків.

Автори дослідження провели експеримент, під час якого власник домашньої тварини провів із кішкою дві хвилини в новій кімнаті, після чого пішов, залишивши тварину саму на дві хвилини. Потім власник повернувся.

Учені помітили, що більшість кішок, які брали участь у дослідженні, відреагували на появу свого господаря: вони бачать у людях джерело надійної прихильності.

У Массачусетсі кіт Лунай проявив свою турботу про господаря і притулився до хворої ноги. За словами власника, кіт поводився дивно біля ноги ще до того, як інфекція поширилася.

"Лунай — чудова кішка, — сказав його власник. — Він любить гратися з іграшками, але йому дуже швидко стає нудно. Він дуже добре поводиться. Не любить, коли його беруть на руки, але терпить. Привертає до себе увагу вранці або пізно ввечері та любить іноді спати на мені".

За словами власника кота, зазвичай він згортається в клубок біля голови, але після повернення з лікарні, куди він потрапив із важкою формою інфекції, кіт став притискатися до хворої ноги.

"Я не впевнений, що це був за павук, але він був агресивний", — сказав Пауліно, додавши, що все виглядає так, ніби кіт знав про проблему.

Є думка, що кішки попереджають про небезпеку

"Таке відчуття, ніби він знав, що в нозі інфекція, було тепліше, ніж зазвичай, — сказав власник кота. — Він і раніше звертав увагу на мою праву ногу, коли я про неї й не думав".

За кілька днів до того, як виявилася інфекція, кіт слідував за власником у ванну, хоча зазвичай так себе не поводить, і після одужання це не повторювалося.

Чи справді кішки помічають, що їхнім господарям нездужає, чи це помилкове враження, хай там як, кіт Лунай ще більше прив'язався до свого господаря останнім часом, і той вирішив поділитися історією з користувачами Reddit.

"Я почувався пригніченим, — написав автор поста. — Але кіт дійсно допоміг скрасити мій день, і я вирішив, що він допоможе й іншим".

Нагадаємо, що дикі та домашні кішки уникали одна одної 2000 років. У новому дослідженні йдеться про те, як коти уживалися на спільній території.

Також повідомлялося, що вчені розповіли, чому кішки завжди приземляються на лапи.