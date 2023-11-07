Пушистые интроверты. Дикие и домашние кошки избегали друг друга целых 2 тыс. лет

Новое исследование проливает свет на то, как домашние и дикие коты уживались на одной территории.

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В Европе домашние кошки, которые были завезены с Ближнего Востока, и европейские дикие коты не смешивались друг с другом до 1960-х годов. Исследователи считают, что животные избегали друг друга на протяжении целых 2 тысяч лет, пишет University of Bristol.

Два новых исследования, которые были опубликованы в научном журнале Current Biology, включают в себя археологические и генетические данные. Полученные результаты переписывают историю кошек в Европе.

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Международная группа исследователей секвенировала и проанализировала геном диких и домашних кошек, включая 48 современных особей и 258 древних останков, которые были раскопаны в 85 археологических памятниках. Возраст последних колеблется от 8500 лет. Затем ученые оценили закономерности гибридизации (или скрещивания) после того, как домашние кошки были завезены в Европе более 2 тыс. лет назад.

Результаты проведенного исследования показали, что изначально домашние коши и европейские дикие кошки избегали спаривания друг с другом. Но около 50 лет назад ситуация изменилась, уровень скрещивания диких и домашних кошек резко вырос. Ученые полагают, что это происходит из-за того, что популяция диких особей все больше сокращается.

"Дикие и домашние кошки начали скрещиваться совсем недавно. Очевидно, что гибридизация является результатом современных угроз, общих для многих видов", — говорит Джо Ховард-МакКомб из Школы биологических наук Бристольского университета и Королевского зоологического общества Шотландии.

"Мы склонны думать, что кошки и собаки очень разные животные. Но наши данные показывают, что в том, что касается предотвращения скрещивания с дикими собратьями, собаки и кошки гораздо больше похожи друг на друга, чем на остальных домашних животных", — говорит профессор Грегер Ларсон из Оксфордского университета.

Домашние животные, среди которых крупный рогатый скот, овцы, козы, собаки и свиньи, были тесно связаны с людьми с момента первых фермерских сообществ, появившихся около 10 тыс. лет назад. Такие взаимоотношения привели к антропогенному распространению растений и животных далеко за пределы естественного ареала.

По прошествию десятилетий геномы современных и древних особей показали, что по мере перемещения домашних животных в новые регионы они скрещивались с близкородственными видами. В свою очередь, это резко изменило их геномы. Такая закономерность наблюдалась почти у всех домашних животных, кроме собак. Теперь же ученые знают, что это можно сказать и про кошек.

Напомним, названы самые необычные гибридные животные на Земле. На протяжении столетий люди занимались созданием гибридных животных, но на самом деле гибридизация в животном мире является естественным явлением.