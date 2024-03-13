Час відпочити: 4 важливі ознаки вигорання, які не можна ігнорувати

Стрес на роботі або складнощі в житті можуть швидко підштовхнути нас до межі наших можливостей. Тому дуже важливо розпізнавати попереджувальні знаки, що вказують на вигорання.

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Якщо ви постійно почуваєтеся спустошеним і знесиленим, а всі щоденні дії виконуєте "на автоматі", це може вказувати на вигорання. Вигорання — це не медичний діагноз, а особливий вид фізичного або емоційного виснаження. Неможливо точно сказати про причини, через які воно відбувається в тієї чи іншої людини, але є низка ознак, що вказують на вигорання. Про це пише Fit For Fun.

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Щоб якомога раніше звернутися по допомогу, важливо розпізнати симптоми, що вказують на стомлюючу депресію. Тренер зі здорового поводження зі стресом Якоб Драхенберг рекомендує регулярно займатися самоспостереженням, щоб не потрапити в цей стан. У напруженому повсякденному житті та на роботі це не завжди легко, тому важливо знати симптоми, які можуть говорити про вигорання.

Ви все робите на межі своїх можливостей

Фото: Freepik

Перший симптом, який може вказувати на вигорання, з'являється в повсякденному житті й стосується щоденної рутини. Якщо ви починаєте відчувати перевантаженість і втому навіть від елементарних збуденних справ, з якими раніше легко впоралися, це говорить про те, що ви фізично та емоційно виснажені.

Наприклад, якщо хтось просить вас виконати невелике завдання, наприклад, написати електронного листа, і це вже вас напружує, то це явний сигнал про те, що ваше тіло і розум перевантажені.

Ви легко дратуєтеся

Кожен із нас часом може бути дратівливим, це абсолютно нормально. Однак якщо дратівливість стає нормою, вам слід насторожитися. Якщо ваші думки постійно негативні і навіть вас самих дратує ваша дратівливість, це також може бути ознакою вигорання.

Ви постійно все забуваєте

Фото: Freepik

Деякі дослідження також показують, що вигорання також може впливати на нашу пам'ять, призводячи до забудькуватості, яка може спровокувати ненавмисні помилки на роботі.

Але ця забудькуватість може бути помітною і у вашому особистому житті: наприклад, ви заходите в супермаркеті і не можете згадати, що ви насправді хотіли купити і де знаходяться продукти. Якщо ця забудькуватість триває тривалий час, це може бути ще одним симптомом вигорання.

У вашому домі безлад

Якщо у вашій квартирі панує хаос та безлад, накопичується посуд і вам важко почати свій день вранці, бо домашні справи вас стомлюють і викликають огиду, це також може бути ознакою вигорання.

Коли ви стомлені та виснажені, це нормально, що ви більше не можете структуровано починати свій день і керувати ним.

Можна вивести себе з подібного стану, усвідомивши причини вигорання. Комусь достатньо просто виспатися, комусь звернутися по допомогу до близьких, а комусь приділити час турботі про себе.

Нагадаємо, 7 звичок, які допоможуть підвищити рівень енергії та поліпшити самопочуття.

Раніше Фокус писав про те, що відчуття втоми може бути пов'язане з безліччю різних чинників, як фізичних, так і психологічних, тому важливо розібратися в причинах.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.