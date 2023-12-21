7 звичок, які допоможуть підвищити рівень енергії та поліпшити самопочуття

Якщо ви відчуваєте постійну втому, не можете зосередитися і нічого не встигаєте, ці 7 звичок допоможуть швидко виправити ситуацію.

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Сучасний ритм життя не залишає шансу на відпочинок і ми зупиняємося тільки коли, коли повністю знесилені. Однак, доктор Альфред Таллія пояснив, що найчастіше низький рівень енергії можна виправити, внісши прості зміни у свій розпорядок дня. На думку експертів, ці сім підтверджених дослідженнями звичок можуть підвищити вашу енергію і поліпшити самопочуття. Про це пише Huffpost.

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Вчіться керувати стресом

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"Стрес має величезний вплив на ваше фізичне благополуччя. Якщо ви відчуваєте підвищений рівень стресу, це може сприяти зниженню енергії", — каже доктор Ніна Васан.

Вкрай важливо "знайти способи інтегрувати медитацію або усвідомленість у своє повсякденне життя", хоча б на п'ять хвилин щодня. Експерти також кажуть, що визначення відповідних для вас навичок подолання стресу (наприклад, ведення щоденника або читання, те, що приносить вам радість) може допомогти зняти стрес і почуватися енергійнішим.

Обмежте кількість кофеїну

Коли ви відчуваєте втому, у вас може виникнути спокуса випити третю або четверту чашку кави, щоб знову підбадьоритися. Однак вживання занадто великої кількості кофеїну може мати зворотний ефект і спричиняти млявість.

"Якщо ви споживаєте велику кількість напоїв із кофеїном протягом дня, це, ймовірно, вплине на ваш режим сну. Це також може вплинути на ваш рівень енергії", — каже Таллія.

Важливо зазначити, що раптове скорочення вживання напоїв з кофеїном також може спочатку викликати у вас відчуття втоми. Як пояснив Таллія, "організм звикає до кофеїну як стимулятора, і коли його немає, ви можете відчувати енергетичний спад".

Кофеїн може допомогти вам зберігати пильність тільки до певного моменту, а потім він починає чинити негативний вплив.

Гігієна сну та чіткий розпорядок дня

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Само собою зрозуміло, що повноцінний сон є ключем до підвищення вашої енергії протягом дня. Однак на рівень енергії впливає не тільки кількість сну, а й його якість.

Дотримання правил гігієни сну допоможе вам спати міцніше і додасть більше бадьорості наступного дня. Гігієна сну охоплює вироблення таких звичок, як регулярний режим сну і приглушення світла на ніч.

Більше рухайтеся протягом дня

Постарайтеся включити у свій день фізичні вправи, нехай навіть невеликі. Дослідження показали, що щоденні вправи і рух необхідні для підвищення рівня енергії. Вам не обов'язково піднімати тяжкості або бігати п'ять км на день, щоб отримати заряд енергії.

"Доведено, що навіть рух із низьким навантаженням збільшує приплив кисню і рівень гормонів, що дає вам заряд енергії", — пояснив Васан. "Це порада № 1, яку я рекомендую всім, хто відчуває втому".

Пийте більше води

Зневоднення є поширеною причиною низького рівня енергії. "Наші еритроцити переносять кисень. В ідеалі пухкі та круглі еритроцити забезпечують повну здатність переносити кисень", — каже експерт. "Коли ми зневоднені, червона кров стискається, і це знижує здатність клітин переносити повне навантаження кисню. Низький рівень кисню проявляється втомою, дратівливістю і занепокоєнням".

Зневоднення може сприяти втомі, тому обов'язково випивайте достатню кількість води щодня.

Контролюйте екранний час

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Само собою зрозуміло, що надмірне проведення часу перед екраном у нічний час може порушити ваш природний цикл сну й енергію наступного дня. Як пояснив Васан, "занадто багато часу, проведеного за телефоном, комп'ютером або переглядом телевізора, може викликати втому, порушуючи роботу нейротрансмітерів, які необхідні для сну та відновлення".

Однак час, який ви проводите за переглядом телефону або комп'ютера протягом дня, також може мати шкідливий вплив на рівень вашої енергії. Занадто довгий час перед екраном може спричинити стомлення очей, що спровокує головні болі та ускладнить концентрацію.

Введення правила "20-20-20" у звичку — це крок до боротьби з втомою. За даними Harvard Business Review, "коли ви працюєте за ноутбуком, робіть перерву кожні 20 хвилин. Дивіться на об'єкт на відстані 20 футів протягом 20 секунд, щоб дати очам можливість розслабитися".

Не пропускайте прийоми їжі

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Якщо ви коли-небудь пропускали сніданок або працювали під час обідньої перерви, ви, ймовірно, помічали, що почувалися більш розбитим, ніж зазвичай. "Ваш мозок потребує харчування, щоб правильно функціонувати", — каже Таллія. "Багато людей пропускають прийоми їжі, і рівень цукру в їхній крові підвищується і падає протягом дня".

Ба більше, Таллія порадив уникати різних дієт, які спонукають значно скорочувати споживання калорій або виключати важливі групи поживних речовин, наприклад, вуглеводи. Це також може позбавити вас енергії.

Усім властиво час від часу прокидатися з відчуттям занепаду сил, але хронічна втома може вказувати на проблеми зі здоров'ям.

"Якщо ви добре харчуєтеся, висипаєтеся, включаєте рух і фізичні вправи у своє повсякденне життя, але все ще почуваєтеся втомленим упродовж більш ніж двох тижнів, вам слід подумати про те, щоб звернутися до лікаря", — каже Васан.

Нагадаємо, відчуття втоми може бути пов'язане з безліччю різних чинників, як фізичних, так і психологічних, тому важливо розібратися в причинах.

Раніше Фокус писав про те, що якщо ви не можете "розворушитися" після обіду, спробуйте ці 5 продуктів, які підвищать енергію і допоможуть активно продовжити свій день.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.