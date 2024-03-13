Пора отдохнуть: 4 важных признака выгорания, которые нельзя игнорировать

Стресс на работе или сложности в жизни могут быстро подтолкнуть нас к пределу наших возможностей. Поэтому очень важно распознавать предупреждающие знаки, указывающие на выгорание.

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Если вы постоянно чувствуете себя опустошенным и обессиленным, а все ежедневные действия исполняете "на автомате", это может указывать на выгорание. Выгорание — это не медицинский диагноз, а особый вид физического или эмоционального истощения. Невозможно точно сказать о причинах, по которым оно происходит у того или иного человека, но есть ряд признаков, указывающих на выгорание. Об этом пишет Fit For Fun.

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Чтобы как можно раньше обратиться за помощью, важно распознать симптомы, указывающие на утомляющую депрессию. Тренер по здоровому обращению со стрессом Якоб Драхенберг рекомендует регулярно заниматься самонаблюдением, чтобы не попасть в это состояние. В напряженной повседневной жизни и на работе это не всегда легко, поэтому важно знать о симптомах, которые могут указывать на выгорание.

Вы все делаете на пределе своих возможностей

Фото: Freepik

Первый симптом, который может указывать на выгорание, появляется в повседневной жизни и касается ежедневной рутины. Если вы начинаете чувствовать перегруженность и усталость даже от элементарных задач, с которыми ранее легко справлялись, это указывает на то, что вы в настоящее время физически и эмоционально истощены.

Например, если кто-то просит вас выполнить небольшое задание, например написать электронное письмо, и это уже вас напрягает, то это явный сигнал о том, что ваше тело и разум перегружены.

Вы легко раздражаетесь

Каждый из нас временами может быть раздражительным, это совершенно нормально. Однако если раздражительность становится нормой, вам следует насторожиться. Если ваши мысли постоянно негативные и даже вас самих раздражает ваша раздражительность, это также может быть признаком выгорания.

Вы постоянно все забываете

Фото: Freepik

Некоторые исследования также показывают, что выгорание также может влиять на нашу память, приводя к забывчивости, которая может спровоцировать непреднамеренные ошибки на работе.

Но эта забывчивость может быть заметна и в вашей личной жизни: например, вы заходите в супермаркете и не можете вспомнить, что вы на самом деле хотели купить и где находятся продукты.

Если эта забывчивость продолжается длительное время, это может быть еще одним симптомом выгорания.

В вашем доме беспорядок

Если в вашей квартире царит хаос и беспорядок, накапливается посуда и вам трудно начать свой день утром, потому что домашние дела вас утомляют и вызывают отвращение, это также может быть признаком выгорания.

Когда вы утомлены и вымотаны, это нормально, что вы больше не можете структурировано начинать свой день и управлять им.

Можно вывести себя из подобного состояния, осознав причины выгорания. Кому-то достаточно просто выспаться, кому-то, обратиться за помощью к близким, а кому-то, уделить время заботе о себе.

Напомним, 7 привычек, которые помогут повысить уровень энергии и улучшить самочувствие.

Ранее Фокус писал о том, что чувство усталости может быть связано с множеством различных факторов, как физических, так и психологических, поэтому важно разобраться в причинах.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.